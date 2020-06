Importante fuite informatique chez Comptables professionnels agréés

Comptables professionnels agréé du Canada (CPA Canada) a été victime d’une attaque informatique qui touche plus de 329 000 personnes.

L’organisation qui représente les comptables du pays a affirmé jeudi qu’une cyberattaque contre son site web a permis à des intrus d’obtenir des renseignements personnels qu’elle possède.

«Nous avons pris sur-le-champ des mesures pour endiguer l'incident, sécuriser nos systèmes, réaliser une analyse approfondie pour établir qui avait été touché, puis aviser les personnes concernées de la situation», a affirmé Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada, par communiqué.

Disant regretter cet incident, elle n’a pas précisé quand cette attaque a eu lieu.

Elle a déclaré que les 329 000 personnes affectées sont des membres de l'organisation et d'autres parties prenantes.

«Les renseignements touchés sont surtout liés aux listes de distribution du magazine de CPA Canada et comprennent des renseignements personnels comme le nom, l'adresse, les adresses courriel et le nom de l'employeur. Lorsque des mots de passe et des numéros complets de carte de crédit ont été visés, ils étaient tous protégés par chiffrement», a précisé CPA Canada.

Certaines personnes ont déjà été contactées, tout comme le Centre antifraude du Canada et certains organismes de protection de la vie privée.

CPA craint toutefois que les renseignements obtenus par les pirates informatiques servent pour des tentatives d’hameçonnage sur internet.

L’organisation a souligné que les sites web de ses partenaires provinciaux ne sont pas en cause puisqu’ils sont gérés de manière indépendante.