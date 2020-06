Je reste chez nous

Coup de cœur :

Livre : Jenny Sauro

Photo courtoisie

De l’auteur Marc Séguin, le roman «Jenny Sauro» réussit à traiter avec force et finesse de la fragilité de la vie et de ce qui peut, face à son terme inéluctable, en constituer sa dignité. L’auteur y dresse le portrait de Jenny Sauro, une femme dans la trentaine, humble et résiliente, mère d’un jeune garçon. L’auteur y dépeint avec talent et mesure ses doutes, ses angoisses et ses difficultés, mais surtout ce qui réussit à l’accrocher à la vie, comme une grande fable dans un monde tragique.

Disponible depuis le 3 juin

Je reste :

Télé

Les coulisses de la Seconde Guerre mondiale

Photo courtoisie

La chaîne Planète + diffusera à partir de ce soir une programmation consacrée à la Seconde Guerre mondiale pour explorer ses coulisses. La soirée sera divisée en deux volets : une première émission de la série «USS Enterprise, Chroniques d’un porte-avions» portant sur l’histoire d’un porte-avion rescapé de l’Attaque de Pearl Harbor sera diffusée à 20h, puis s’enchaînera à 21h le premier épisode de la série documentaire «Les films perdus de la Seconde Guerre mondiale».

Ce soir à partir de 20h sur la chaîne Planète +

Musique

Libre – Adamo

Photo courtoisie

Après avoir présenté en Facebook Live dimanche soir sa chanson intitulée «Libre», à travers le Défi Têtes rasées Leucan, l’artiste Adamo rend maintenant disponible en ligne sa performance. L'ensemble des redevances YouTube d'Adamo du mois de juin récoltées pour cette vidéo iront à la fondation Leucan.

Disponible sur YouTube depuis le 31 mai

Cinéma

Jeanne

Photo courtoisie

Dans l’attente de la réouverture des cinémas, le Cinéma Moderne propose depuis le début du confinement des films à écouter en ligne. Réalisé par Bruno Dumont, le film Jeanne est actuellement disponible en location et dresse le portrait de Jeanne d’Arc, alors qu’elle se trouve au cœur des conflits du XVe siècle.

Disponible depuis le 29 mai via cinemamoderne.com