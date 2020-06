«Jenny Sauro»: l’humilité célébrée

L’artiste peintre et auteur Marc Séguin a publié, mercredi, son nouveau roman intitulé «Jenny Sauro». Une oeuvre à travers laquelle il suit le quotidien d’une jeune femme de 36 ans dans ses inquiétudes, ses espoirs et sa mesure face à une vie limitée par la mort.

«Le livre insiste beaucoup sur le présent, sur le fait qu’il faut vivre maintenant, explique d’emblée Marc Séguin. Et Jenny vit ça, quand elle a le goût de manger des légumes frais, quand elle fait l’effort de les abrier la nuit pour ne pas qu’ils gèlent, dans ces gestes quotidiens-là.»

Éditions Leméac

Jenny Sauro est mère d’un jeune garçon, fille d’un père aimant et dévoué, serveuse dans un restaurant du petit village de North Nation, qui cherche inlassablement les voies vers une vie heureuse et digne, ballottée entre ses doutes et ses rêves. Loin de s’accrocher à un grand idéal, elle parvient à traverser l’existence et ses accidents en tirant toute la richesse de ce qui compose le détail des jours et les douceurs communes.

«C’est un amalgame de plusieurs personnes, de plusieurs identités, de gens que je connais à gauche et à droite, poursuit l’auteur lorsqu’on le questionne sur ce qui lui a inspiré ce personnage. C’est aussi un idéal de vie, parce que je pense qu’elle vit vraiment au ras du trottoir, au ras du sol. Ce n’est pas une vie glorieuse; elle a fait des choix, mais il y a quelque chose dans la tendresse ou dans les sentiments pour son père, pour son fils, qui la rend très terrienne.»

Mystères

Parallèlement à cette vie menée humblement, une touche de magie et de mystère émerge ponctuellement à travers les réflexions de la jeune mère de famille, comme une lumière qui traverse tout le roman.

«Il y a une moitié de ma tête qui me dit “non, ça n’existe pas”, mais je lis quand même mon horoscope tous les jours, indique Marc Séguin. Il reste cette partie-là où je me dis qu’il faut qu’il y ait quelque chose de plus. J’aime ces fils invisibles-là, et je pense que ça nous définit aussi. Je ne pourrais pas être juste un scientifique qui regarde la vie à travers un microscope. Il manquerait quelque chose encore.»

© Gabrielle Therien

Jenny Sauro n’est pas plus grande que nature, comme il est de bon ton de le dire pour définir certains personnages de fiction. Dans ses rêves parfois déçus comme à travers ses amours difficiles, elle prend la parfaite mesure de la terre. Ses bonheurs, elle les trouve dans les aléas du quotidien, dont l’amertume et la dureté n’altèrent en rien le sucre qui s’y dévoile au détour des semaines, sans s’annoncer.

«Jenny Sauro» est un roman d’amours, d’amitiés et de deuils. Un roman de lucidité face à ce que la vie peut offrir, autant que de mystères face à ce qu’elle choisit de garder pour elle.