La croissance de l'épidémie ralentit au Canada

Les plus récentes prévisions de la santé publique du Canada anticipent entre 7 700 et 9 400 décès dus au coronavirus d’ici le 15 juin, en plus d'un nombre total de cas allant de 97 990 à 107 454 cas.

La santé publique remarque que la croissance de l'épidémie a ralenti dans tous les groupes d'âge. L'âge médian des malades se situe à 51 ans.

Dans les deux dernières semaines, le Québec et l’Ontario ont compté plus de 90 % des cas recensés au pays.

À l'échelle du Canada, 82 % des 7 495 décès sont liés à des établissements de soins de longue durée ou à des résidences pour personnes âgées.

Contrairement à d'autres pays, ce sont les femmes (57 %) qui sont les plus touchées par le virus.

