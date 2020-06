La situation à Montréal n’est pas comparable à celle aux États-Unis

La mort de l’Afro-Américain George Floyd sous le genou d’un policier à Minneapolis est « dégoûtant, inacceptable et condamnable », dit d’emblée le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francœur, qui rappelle que la situation est différente ici, même si elle peut s’améliorer. Il a accepté de répondre à nos questions.

Le Journal : Selon vous, ce genre d’événement pourrait-il se produire à Montréal ?

Yves Francœur : La formation [des policiers] est tellement différente ! Aux États-Unis, on parle dans certains cas de trois semaines de formation, alors qu’au Québec, il y a trois ans de collégial, puis quatre mois à l’École nationale de police [à Nicolet]. Quand on compare nos façons de travailler, on compare des pommes et des bananes. Mais on ne dit pas que tout va bien. Ce qu’on trouve dommage, c’est le police bashing [dénigrement].

Un rapport publié l’automne dernier indique toutefois qu’à Montréal, les minorités visibles sont jusqu’à 4,6 fois plus interpellées que les Blancs...

On est conscient qu’il y a de la place pour l’amélioration. Mais c’est important de dire que le rapport souligne que des discriminations raciales peuvent exister sans que des valeurs racistes ne soient véhiculées. On voit aussi que la même disproportion existe dans les appels logés au 911. On est heureux de voir que la direction du SPVM [Service de police de la Ville de Montréal] va mandater des chercheurs afin d’approfondir les causes de ces plus grandes interpellations.

Si la situation à Montréal est différente de celle aux États-Unis, qu’en est-il des événements où une personne meurt lors d’une intervention policière ?

Les interventions qui tournent mal, selon nous, dans presque tous les cas, la spécificité n’est pas la couleur de la peau, mais plutôt la maladie mentale, faute de prise en charge. Il n’y a pas assez de monde dans le système de santé, les policiers se retrouvent malheureusement souvent avec des gens en crise, parce que le travail qui aurait dû être fait par un intervenant en santé ne l’a pas été. À cause des coupes budgétaires, les policiers doivent aussi être des travailleurs sociaux et des psychologues.

Pensez-vous que l’usage de caméras corporelles sur les agents pourrait faire baisser les tensions ?

On n’a jamais eu d’objection de principe, au contraire. Par contre, c’est une question politique en raison du budget. On parle de 25 millions $ par an pour la gestion de la preuve, en plus d’autres contraintes au niveau du tribunal.

La manifestation de dimanche à Montréal s’est transformée en saccage. Craignez-vous que cela se reproduise ?

C’était écrit dans le ciel. Certains groupes anarchistes incitaient les gens à manifester pour qu’il y ait plus de monde et ainsi faciliter le saccage. La manifestation en tant que telle s’est déroulée de façon pacifique. Je prédis que ces groupes vont refaire la même chose dimanche, mais on espère que ces émeutiers seront plus calmes.