La technologie au service du repêchage

La présentation du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui s’inspire du caractère grandiose de celui de la LNH, est toujours très attendue par les équipes et les jeunes espoirs qui rêvent d’entendre leur nom prononcé. Pandémie oblige, l’expérience sera totalement différente cette année, mais la webdiffusion de la première ronde, vendredi soir, offrira « un semblant de normalité » aux joueurs sélectionnés.

Prévue à Sherbrooke, la séance de sélection se tiendra plutôt en ligne sur la chaîne YouTube de la LHJMQ avec la captation en direct de la première ronde dans les studios de Granby d’une entreprise spécialisée en audiovisuel. Le commissaire Gilles Courteau annoncera lui-même l’ensemble des 18 sélections ainsi que les transactions effectuées par les équipes. La soirée virtuelle doit s’amorcer autour de 18 h 30.

Samedi, les choix des rondes 2 à 14 seront dévoilés dans la section du site Internet de la Ligue prévue à cet effet ainsi que sur le réseau social Twitter.

« On voulait créer un petit engouement supplémentaire pour que les gens puissent apprécier plus la première ronde [...] Les autres seront plus traditionnelles à suivre », explique le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

À distance

Habituellement, les équipes et les membres de leur personnel hockey sont invités à révéler leur choix sur une scène aménagée sur la patinoire lors de la première ronde. Le joueur choisi enfile ensuite chandail et casquette avant de poser pour la postérité, un large sourire accroché aux lèvres. Cette fois, les heureux élus devront attendre avant d’endosser leurs nouvelles couleurs.

« On voulait vraiment que l’expérience des joueurs soit présente malgré le fait qu’on ne soit pas en amphithéâtre. On voulait qu’ils aient l’excitation d’entendre leur nom », a renchéri Maxime Blouin.

Comment les Olympiques de Gatineau, qui possèdent notamment les deux premiers choix au total, procéderont-ils pour informer les autorités compétentes que leur décision est prise ? Les yeux seront rivés sur la concession de l’Outaouais qui n’a jamais parlé au tout premier échelon.

« Les équipes entreront leur choix dans notre plateforme, ce qu’ils font aussi normalement sur place. On aura l’écran du commissaire devant nous. Le commissaire va voir la sélection sans que tout le monde le voie [sur le site Internet]. Il devra approuver, et une fois que ce sera approuvé, il va l’annoncer en ondes. Les équipes auront 8 minutes pour faire leur choix et nous serons en appel-conférence avec les 18 équipes en simultané de notre côté », a détaillé Blouin. La LHJMQ a prévu démarrer la soirée avec une introduction d’une vingtaine de minutes dans laquelle d’anciens joueurs prendront notamment la parole. Entre les choix, les amateurs découvriront le profil des nouvelles recrues par l’entremise de capsules tournées il y a quelques semaines. Les meilleurs moments de la dernière campagne agrémenteront également le programme.

De petits rassemblements

Certaines équipes ont décidé de se réunir dans des salles d’hôtel avec leur personnel pour créer un tantinet soit peu de frénésie autour de l’événement. À Québec, les Remparts ont été autorisés à utiliser leurs quartiers du Centre Vidéotron afin qu’un nombre restreint de personnes suivent le repêchage en personne en respectant la distanciation physique de deux mètres.