La vraie place des hommes du Québec

Le cœur triste, je vous écris pour vous parler de mon fils unique qui purge une peine pour violence conjugale. Son ex-conjointe avait porté plainte, et au lieu de se conformer au jugement ens’abstenant de l’approcher, il l’a harcelée parce qu’elle l’empêchait de revoir son fils.

Même si certains de ses comportements n’étaient pas toujours adéquats, je trouve qu’il est traité injustement. Ce n’est pas un criminel après tout. Il n‘a tué personne. Il s’est juste rendu au bout de sa patience et il a disjoncté. Comme je suis sa seule ressource, j’essaie de l’aider du mieux que je peux, mais ma capacité à le faire est réduite.

J’ai eu mon garçon avec un homme sévère et violent qui avait été élevé dans une culture plus rigide que la nôtre. À l’époque, j’étais sous son emprise. Je l’aimais tellement que je ne voyais pas lesdictats qu’il m’imposait, ni ceux qu’il imposait à notre fils. C’est quand ce dernier s’est révolté à 14 ans que je fus obligée de prendre mes distances vis-à-vis du père pour ne pas perdre complètement mon fils.

On a divorcé et mon ex-mari est retourné dans son pays. Sauf que les stigmates qu’il avait laissés sur mon fils sont restés bien présents. Non seulement se comportait-il de façon rigide comme son père, mais il avait aussi une forte tendance à l’autoritarisme, exactement ce qu’il détestait chez son paternel. Son passage à l’âge adulte ne fut pas des plus simples et il m’a créé les pires problèmes, jusqu’à ce qu’il rencontre la fille avec qui il a eu mon petit-fils.

Je le pensais alors sauvé, puisqu’il adorait cette fille. Mais comme on dit « chassez le naturel il revient au galop » ! Dès la naissance de l’enfant, il s’est mis à faire des crises de jalousie, à consommer et à mal se comporter. Elle a supporté pendant quelques années, mais elle a fini par se tanner.

Comme il n’a pas vu les signes de son écoeurement, il a dépassé les bornes. On dirait que ce que je lui dis contribue à le mettre encore plus en colère qu’à le mettre sur la bonne voie. Et je ne trouve rien dans les ressources existantes qui pourrait l’aider. Ce n’est pas pour rien que les jeunes québécois décrochent de l’école en plus grand nombre, que les hommes sont plus violents, d’avantage alcooliques et toxicomanes, plus criminalisés et se suicident plus.

Une mère qui crie « Au secours »

Vous n’êtes pas la meilleure personne pour rendre service à votre fils, mais comme vous êtes sa seule ressource, voici trois propositions à propos d’organismes où vous pourrez puiser des informations en attendant sa libération. Peut-être aussi pourra-t-on vous aiguillonner sur la marche à suivre dans l’intervalle. D’abord la SAC qui est un service d’aide à but non lucratif destiné aux hommes vivants des difficultés conjugales (514) 384-6296. Ensuitel’organisme « À cœur d’homme », qui en est un autre qui apprend aux hommes à gérer leur colère (1-877) 660-7799. Et enfin « Des hommes de cœur », où on travaille à équiper les participants pour les rendre capables de vivre comme des hommes engagée et conscients de leurs gestes : (514) 523-3033. Je vous recommanderais aussi une rencontre avec la TS de votre CLSC pour discuter de tout ça.