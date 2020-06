Le baseball joue avec le feu

L’industrie du baseball majeur vit coupée du monde depuis longtemps. Alors que la COVID-19 continue ses ravages et que les États-Unis vivent une grave crise sociale, les propriétaires d’équipes de la MLB et l’Association des joueurs se disputent encore pour de l’argent.

Hier, les ligues majeures ont dit non à une offre des joueurs qui proposaient une saison de 114 matchs, sans coupes salariales additionnelles, a fait savoir l’agence Associated Press. Elles ont fait savoir en plus qu’elles ne soumettraient pas de contre-proposition aux joueurs.

Les propriétaires suggèrent un calendrier de 82 matchs, qui équivaut à un match supplémentaire à une demi-saison.

787 M$ sur la table

Rappelons que les joueurs ont accepté d’être rémunérés proportionnellement au nombre de matchs qu’ils disputeraient. Les taux seraient en ordre décroissant à partir des plus petits salaires.

Les propriétaires auraient voulu que les joueurs acceptent une autre diminution étant donné qu’ils ne retireraient pas de revenus aux guichets en l’absence de spectateurs. Mais les joueurs s’y sont opposés.

Il y a toutefois les revenus de télévision qui se chiffreraient à 787 millions, selon l’Associated Press. C’est beaucoup d’argent en jeu.

Pas le temps de déconner

Les deux parties n’ont plus beaucoup de temps si la saison devait commencer le 4 juillet, fête de l’Indépendance des États-Unis, comme l’espèrent les propriétaires.

On peut penser que le litige va se régler à la dernière minute. Les deux camps ont trop à perdre. Mais pas seulement pour ce qui touche l’aspect monétaire.

S’il fallait que les propriétaires et les joueurs restent sur leur position, l’industrie du baseball perdrait la face en ces temps difficiles. Ce serait rire des 40 millions de chômeurs américains.

Les joueurs et les propriétaires le réalisent-ils ?

Il faut croire que oui, mais comme ils sont aussi entêtés les uns que les autres, il ne faut jurer de rien.

Le contrôle de la business

Le baseball a été le premier sport nord-américain à perdre son innocence lorsque les joueurs ont déclenché une première grève, en 1972. Ils avaient beaucoup de gains à rattraper.

Sept arrêts de travail ont suivi jusqu’en 1994, une année bien triste pour les partisans des Expos. Les joueurs ont pris le contrôle de la business.

C’est correct jusqu’à un certain point.

Au temps des Expos, les amateurs se rendaient au Stade olympique pour voir jouer Gary Carter, Andre Dawson, Tim Raines et Steve Rogers, pas pour rencontrer Charles Bronfman.

Quand les salaires sont devenus hors de contrôle, Bronfman est sorti du jeu. C’était son affaire.

Les proprios coupent

Depuis quelques années, les propriétaires opèrent leur équipe de façon à ramener le pendule vers eux.

Les revenus sont à la baisse. Les assistances ont chuté pour la septième année consécutive la saison dernière.

La clientèle télévisuelle vieillit. Avec une moyenne d’âge de 57 ans de sa clientèle, le baseball venait au troisième rang l’an dernier, derrière le golf (64 ans) et les courses de la série NASCAR (62 ans).

Les dépenses sont analysées et calculées à la cenne près. Des équipes réduisent leur personnel d’éclaireurs pour faire appel à des spécialistes en statistiques avancées.

Le marché des joueurs autonomes est réservé à l’élite. Les joueurs qui se situaient au milieu de la masse salariale sont remplacés par des jeunes dont les salaires se situent dans le bas de l’échelle.

Attirer les jeunes

Le baseball a aussi un problème de mise en marché. Il doit rajeunir sa clientèle. Pour les jeunes, les événements sportifs sont des occasions de socialiser.

Avant la pandémie, le Canadien avait annoncé qu’il allait se mettre au goût du jour en convertissant des sections du niveau Desjardins en salons et bars spacieux.

Ainsi va le monde du sport professionnel en 2020. Les amateurs qui sont prêts à payer le gros prix en veulent pour leur argent.

Or, il y a tout lieu de penser que les gens auront moins d’argent à dépenser pour les loisirs lorsqu’on reviendra à une vie normale.

Les joueurs de balle devraient se rappeler qu’ils se faisaient tirer des pièces de monnaie par la tête à leur retour au jeu en 1995. Il n’y a pas eu d’autres conflits de travail depuis, mais ils jouent très gros cette fois-ci.

Les propriétaires aussi.

Si les Américains en ont assez de la violence faite aux Afro-Américains et autres minorités visibles de leur pays, ils pourraient bien se tanner du baseball.

Au diable la loyauté !

Il y a longtemps que le Canadien n’est plus le Canadien sur la glace. Mais depuis quelque temps, il en est ainsi à tous les niveaux de l’organisation. La loyauté envers les employés a pris le bord.

Dominick Saillant et François Marchand, qui comptaient 23 années de service dans le secteur des communications, sont parmi les employés qui viennent d’être mis cavalièrement à la porte.

Raison invoquée par la direction : les effets de la COVID-19 sur l’économie. C’est tellement facile à dire.

Primes dérisoires

Mon collègue Réjean Tremblay vous a raconté en long et en large dans notre édition d’hier ce qui se passe au sein du Groupe CH.

Non seulement parle-t-on d’une purge, mais selon mes informations, d’anciens employés de longue date se seraient vus offrir des primes de départ dérisoires.

On a beau dire que les temps changent, l’organisation du Canadien n’a plus rien à voir avec celle de l’époque du Forum.

Le Canadien est devenu une grosse business sans âme.

L’amabilité envers les employés a fait place à la rudesse, la loyauté à la traîtrise. Les employés qui comptaient plusieurs années de service sont devenus des produits jetables.

Cette situation n’est pas unique au Canadien. Ça se passe dans plein d’autres entreprises et c’est très décevant.

Je me demande comment les coupeurs de tête font pour bien dormir.