Les Québécois adoptent un mode de vie plus doux en confinement

MONTRÉAL | Les deux tiers des Québécois ont ralenti leur rythme de vie à cause du confinement et comptent bien le maintenir, a révélé la vigie mensuelle Conso COVID-19 de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Selon les résultats de la compilation de 49 sondages, la tendance de l’adoption d’une nouvelle routine de vie «plus douce» s’est amplifiée, puisque 66,6 % des sondés ont eu plus de temps pour eux.

Ces personnes se retrouvent dans les 37,7 % qui ont perdu leur emploi ou travaillent à temps partiel et les 30 % qui sont en télétravail.

Ces changements ont des conséquences sur la consommation des ménages, puisqu’ils leur ont permis d’adopter de nouvelles pratiques, comme le jardinage (36,2 % des sondés) ou la cuisine à la maison (69,9 % cuisinent plus), alors que l’achat d’occasion a connu un arrêt quasi total, en raison des consignes gouvernementales.

«La crise semble renforcer des tendances préexistantes comme l’achat local, − 68 % ont l’intention d’acheter plus de produits fabriqués au Québec au retour à la normale − et le fait — maison, a indiqué par communiqué Fabien Durif, directeur de l’Observatoire de la consommation responsable de l’UQAM. Elle agit également comme un accélérateur et un révélateur de nouveaux désirs qui quelque part étaient sous-jacents comme le ralentissement des modes de vie et la déconsommation.»

Autre fait notable, les Québécois ont diminué leur utilisation de leur voiture (68,8 %) et des transports en commun (50 %) pour se déplacer à pied (52,8 %) ou en vélo (21,7 %).

Les 49 sondages ont été menés entre le 15 avril et le 15 mai, sur une base quotidienne et hebdomadaire, auprès de 1002 Québécois majeurs et pondérés par des critères démographiques.