Moins d’argent dans les PME

La valeur des investissements de la Caisse de dépôt dans les PME québécoises a plongé de plus de 20 % l’an dernier pour atteindre un niveau qu’on n’avait pas vu depuis 2017.

À la fin de 2019, les investissements et les engagements de la Caisse dans des PME québécoises s’élevaient à 2,58 milliards $, contre 3,28 G$ à la fin de 2018 et 2,64 G$ à la fin de 2017.

La Caisse détient actuellement des investissements dans quelque 650 PME, contre 685 à la fin de 2018, une baisse d’un peu plus de 5 %.

En revanche, l’institution a accru de façon importante ses investissements dans les grandes entreprises québécoises. Leur valeur totale atteignait 17,0 G$ à la fin de 2019, contre 12,9 G$ un an plus tôt. Cela représente une hausse de plus de 30 %.

Dans son plus récent rapport annuel, la Caisse fait état de nouveaux investissements dans les entreprises québécoises Top Aces, Element AI, Dialogue, Talent.com et Alaya Soins, mais ne précise pas celles dont elle s’est retirée.

La Caisse souligne que ses investissements dans le secteur privé québécois se chiffraient à 47,6 G$ à la fin de 2019, soit 155 % de plus qu’il y a 10 ans.

En incluant le secteur public, l’actif total de la Caisse au Québec atteint 66,7 G$. Cela représente 19,6 % de l’actif total de l’institution, contre 25,5 % en 2009.

Immobilier

La présence de la Caisse dans le secteur immobilier québécois est restée stable en 2019 avec des investissements et des engagements totalisant 12,1 G$.

Par contre, la filiale hypothécaire Otéra Capital a ralenti la cadence au Québec l’an dernier avec une dizaine de transactions commerciales, contre une trentaine en 2018. À la fin de 2019, Otéra finançait 210 immeubles pour une valeur de 4,3 G$, contre 4,5 G$ investis dans 227 édifices un an plus tôt.

Rappelons qu’Otéra a été plongée dans une vive controverse à la suite de nombreuses révélations de notre Bureau d’enquête.