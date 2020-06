Montréal doit fournir des ventilateurs aux aînés des HLM, dit l'opposition

MONTRÉAL | La Ville de Montréal doit rapidement fournir des ventilateurs sur pied aux aînés qui habitent dans les HLM et qui peuvent moins sortir en raison de la COVID-19, estime le parti d'opposition Ensemble Montréal.

Alors que 35 % des cas de COVID-19 recensés à Montréal concernent des personnes âgées de 70 ans et plus, l'opposition à l'hôtel de ville exige que l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) fournisse des ventilateurs aux personnes âgées de ses 132 immeubles qui en font la demande.

Ces personnes ne peuvent sortir dans les centres commerciaux et dans les endroits publics climatisés pour se rafraîchir, puisque la majorité de ceux-ci sont fermés en raison de la COVID-19.

«Les gens sont confinés dans leurs logements; on souhaite que des ventilateurs soient fournis à ces personnes vulnérables, a expliqué la conseillère municipale Chantal Rossi. Ces gens-là ont le droit d'avoir un certain confort, un ventilateur, c'est la moindre des choses», ajoute l'élue de l'arrondissement de Montréal-Nord. Elle rappelle que Montréal a connu la journée la plus chaude de son histoire en mai lors de la période de canicule la semaine dernière.

COURTOISIE

Climatiser les HLM

À moyen et long termes, l'opposition officielle demande à l'administration de la mairesse Valérie Plante de déployer un plan d'action pour doter chacun des logements des 132 tours HLM pour aînés du territoire d’un système de climatisation. «Sur un budget annuel de 6 milliards, je crois que la Ville peut payer ça à nos aînés, c'est la moindre des choses», a expliqué Chantal Rossi.

Certains résidents des HLM disposent déjà d'un système de climatisation, mais ne peuvent l'installer; leurs familles ne peuvent pas venir les aider en raison de la COVID-19 et les services de conciergerie de ces immeubles ne prennent pas cette tâche en charge.

Un montant additionnel de cinq dollars par mois est exigé aux locataires qui possèdent un climatiseur dans les HLM en raison des coûts de consommation d’électricité élevés pour ce type d’appareil.

Ensemble Montréal déposera une motion lors du prochain conseil municipal afin que soient notamment distribués des ventilateurs dans les HLM pour aînés.