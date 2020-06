OnVousÉcoute donne de faux espoirs pour des anges de la santé

Des travailleurs de la santé qui ont dénoncé des situations irrégulières au moyen de la boîte courriel mise en place par le gouvernement constatent avec déception que Québec ne peut intervenir auprès de leur employeur.

L’infirmière clinicienne Natalie Stake-Doucet a écrit au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le service anonyme OnVousÉcoute, car son patron lui a demandé de travailler dans une zone chaude (où il y a des patients atteints de la COVID-19) puis dans une zone froide pendant le même quart de travail.

« On nous a vendu ce courriel en nous disant que les situations qu’on dénoncerait seraient réglées. Finalement, on reçoit comme réponse que le MSSS ne peut pas intervenir dans les milieux [de travail] », déplore-t-elle.

Le ministère n’intervient pas

Une semaine après son lancement, le 16 mai, OnVousÉcoute avait reçu 2226 signalements.

Une travailleuse sociale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval a écrit pour une raison similaire.

« La ministre [de la Santé], Danielle McCann, répétait à [l’émission] Tout le monde en parle que les déplacements entre zones chaudes et froides étaient à proscrire », rapporte celle qui a aussi reçu une réponse générique mentionnant que le ministère ne pouvait pas intervenir.

« Je suis déçue, en colère, et je me sens encore plus seule qu’avant », confie-t-elle.

Une autre travailleuse sociale croit que le projet partait d’une bonne intention.

« La réalité, c’est qu’on nous répond que le MSSS ne peut rien faire pour régler notre situation », relate celle qui rapportait une gestion contrôlée de l’équipement de protection individuelle (EPI), alors qu’on lui assure qu’il n’y a pas de pénurie.

« Il est du ressort de chaque établissement de veiller à la bonne répartition des EPI à sa disposition [...] », a-t-elle reçu comme réponse.

Briser l’omertà

Selon Natalie Stake-Doucet, il faut interdire l’imposition de sanctions aux travailleurs qui parlent aux médias.

« On nous dit que c’est pour protéger la confidentialité des patients. Le code de déontologie dicte déjà des règles strictes et nous sommes capables d’utiliser notre jugement sur cette obligation. Tant qu’on n’aura pas le droit de parler aux médias, on peut répéter un million de fois que l’omertà est terminée, mais ce ne sera pas vrai », dit l’infirmière clinicienne.

Le MSSS n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.