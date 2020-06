Quoi regarder à la télé vendredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 5 juin.

- «Le Prénom»

Au cours d’un diner familial, Vincent Larcher (Patrick Bruel) et sa femme (Valérie Benguigui) annoncent qu’ils veulent appeler leur fils Adolphe. Cette déclaration va provoquer un intense débat entre les différents invités, révélant aussi des secrets, des non-dits cachés et des ressentiments plus profonds. Vendredi, 13 h 30, TVA.

- «La petite reine»

Alors qu’elle est sur le point de remporter la Coupe du monde, la cycliste Julie Arseneau (Laurence Leboeuf) a besoin de «suppléments» pour l’aider à tenir le coup et finir sa saison. Mais lorsque son médecin dévoile son dopage, son monde s’écroule. Le film est inspiré de l’histoire de Geneviève Jeanson. Vendredi, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

- «Rendez-vous en terre inconnu»

Raphaël de Casabianca a pris la succession de Frédéric Lopez à la barre de cette émission durant laquelle une vedette française est emmenée vers une destination inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. Le comédien et réalisateur Franck Gastambide part à la rencontre des derniers Van Gujjar, des éleveurs semi-nomades du nord de l’Inde. Vendredi, 19 h, TV5.

- «Y a du monde à la messe»

Malgré de nouvelles contraintes de tournage, Christian Bégin revient à la barre de l’émission avec de nouveaux invités. Pour cette première émission originale de la saison, il reçoit Marina Orsini, Olivier Bernard, alias le Pharmachien, Luc Ferrandez, la conteuse-horticultrice Marthe Laverdière, et Émile Bilodeau en prestation musicale. Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

- «Ne faites jamais ça chez vous»

Le concept original de l’émission qui a inspiré la déclinaison québécoise «Ne jamais faire à la maison» débarque au Québec, nous permettant de découvrir des expériences et des explorations toutes plus farfelues et dangereuses les unes que les autres. Les deux présentateurs norvégiens font un maximum de bêtises pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire chez soi. Vendredi, 21 h, Planète+.

- «Une vue sous les étoiles»

Cette série documentaire en huit épisodes va faire découvrir l’histoire d’un lieu longtemps resté incontournable pour toutes les familles québécoises : le ciné-parc. Du début du «drive-in» à l’explosion de sa popularité dans les années 1980, jusqu’à son récent déclin, la série propose un parcours ludique à travers de nombreuses anecdotes sur ces cinémas à ciel ouvert du Québec. Vendredi, 21 h, Historia.

- «Trackers»

Inspirée du best-seller de Deon Meyer, cette série allemande entremêle le crime organisé, les machinations de la CIA, la contrebande de diamants et le terrorisme international en Afrique du sud. Dans ce premier épisode, le garde du corps Lemmer (James Gracie) se retrouve embarqué dans un sauvetage de rhinocéros qui va rapidement tourner en opération de contrebande. Vendredi, 22 h, Crave et Super Écran.