Rentrée scolaire en septembre: la FPEP-CSQ veut un plan de navigation clair et visionnaire

Comme un capitaine avisé n’hésite pas à changer de cap lorsque son navire se dirige en droite ligne vers un iceberg, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge semble vouloir changer sa position concernant les fameux camps pédagogiques annoncés quelques heures auparavant.

Sage décision, car cette annonce en début de semaine avait littéralement plongé l’ensemble du secteur de l’éducation au Québec, privé comme public, dans une véritable tempête. Une tempête de trop pour les enseignantes et les enseignants, du privé notamment, qui, depuis la mi-mars, ont l’impression d’être littéralement ballottés à bord d’un navire sans gouvernail et sans capitaine, poussé au gré de forts vents.

Mettre fin aux lubies ministérielles

À moins d’un mois de la fin de l’année scolaire, cette nouvelle lubie ministérielle, sortie de nulle part, a dangereusement fait tanguer le navire de l’éducation jusqu’à menacer plusieurs marins de passer par-dessus bord. Plusieurs enseignantes et enseignants, épuisés et découragés après deux mois et demi à ramer contre vents et marées dans la tempête de la COVID-19, ont passé bien près de tout abandonner.

Et pour cause: depuis l’éclosion de la puissante tempête sanitaire du coronavirus, les enseignantes et les enseignants du secteur privé ont constamment dû s’adapter à des changements d’orientation imprévus, alors qu’ils venaient à peine de réussir à faire tourner le navire dans la nouvelle orientation donnée précédemment. À croire que le ministre capitaine prenait plaisir à voir tourner en rond le bateau de l’éducation...

Dépasser la simple navigation à vue

Tout cela est très regrettable et n’a pas été sans causer de sérieuses avaries au navire. Heureusement, les enseignantes et les enseignants ont réussi à passer outre ce dernier vent contraire et sont déterminés à faire en sorte de terminer la traversée de la façon la plus harmonieuse possible pour arriver à bon port d’ici la fin juin.

C’est d’autant plus important qu’il faudra reprendre la mer en septembre prochain et que toutes et tous attendent anxieusement de connaître le plan de navigation qui sera proposé en vue de la rentrée en temps de pandémie. Cette fois-ci, nous espérons sérieusement que le ministre capitaine aura eu suffisamment de temps pour réfléchir et développer une vision réaliste, plutôt que de nous obliger de continuer à naviguer à vue, comme c’est le cas depuis le mois de mars dernier.

Soyons clairs: une vision réaliste, c’est une vision qui tient compte des réalités et des contraintes du travail des enseignantes et des enseignants en temps de pandémie. Il faut absolument mettre fin à l’improvisation qui a régné au cours des dernières semaines.

Un plan de navigation fort attendu

Le ministre capitaine a promis de rendre public son plan de navigation dans les prochains jours. Nous espérons sincèrement qu’il aura su profiter de l’expérience vécue depuis le printemps pour retenir les façons de faire qui ont donné de bons résultats, et rejeter celles qui ont été décevantes. Par-dessus tout, nous invitons Jean-François Roberge à respecter l’autonomie des personnels ainsi que les ententes de travail qui ont été négociées de bonne foi. En septembre, le ministre ne pourra plus prétexter la crise imprévisible pour bousculer à sa guise le personnel de l’éducation comme il l’a trop fait depuis quelques mois. Les enseignantes et les enseignants ne l’accepteraient plus.

Donc, fini le temps où le ministre capitaine se comportait comme le seul maître à bord, imposant des façons de faire douteuses et réinventant la roue au gré de ses humeurs. L’obligation de s’adapter constamment à de nouvelles orientations, comme l’ont vécue tant le personnel que les élèves au cours du printemps, ne doit plus se répéter. Cette façon de faire est beaucoup trop angoissante et néfaste à la réussite éducative.

Nous nous attendons également à ce que le plan de navigation qui sera présenté favorise l’attrait et une réelle valorisation de nos professions, en reconnaissant notre expertise unique. Nous invitons aussi le ministre à prendre le temps de consulter les syndicats, qui représentent les travailleuses et les travailleurs de l’éducation et qui, mieux que personne, peuvent lui parler de la réalité de leur travail, des écueils à éviter, des courants favorables à emprunter dans l’intérêt de tout le monde, personnels et élèves.

Naviguer sur une mer plus calme

Bref, ce que veut le personnel de l’enseignement privé n’est pas vraiment compliqué. Nous voulons une vision claire pour la rentrée, un ciel dégagé, pas de brume ni tempête à l’horizon. Il faut aussi prévoir un itinéraire et un point d’arrivée sans aucune escale imprévue. Le tangage et le roulis dans une mer agitée, nous en avons eu plus qu’assez cette année.

À vous, Monsieur le ministre, de vous montrer à la hauteur de votre poste de capitaine.

– Stéphane Lapointe,

Président de la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ)