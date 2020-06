Tourisme : l’aide sera inférieure aux demandes, prévient Fitzgibbon

Québec viendra en aide à l’industrie touristique, mais pas à hauteur de 589 millions $ comme elle le demande.

« Le montant de 589 millions $, ça n’arrivera pas. Le Québec ne mettra pas ce montant sur la table. Je peux le confirmer aujourd’hui », a déclaré le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, mercredi.

Le gouvernement Legault planche sur un programme d’aide, particulièrement pour le secteur hôtelier qualifié de « fondation même de l’industrie touristique » par Pierre Fitzgibbon.

Celui-ci prévoit un retour à la normale très lent « qui va se faire sur pas mal deux ans » pour cette industrie durement affectée par la crise, a-t-il indiqué.

« Avec ma collègue Caroline Proulx (Tourisme) et mon collègue Eric Girard (Finances), on travaille intensément pour avoir un programme pour l’industrie touristique, a précisé Pierre FItzgibbon. Mme Proulx est en train de finaliser son plan et je pense que quelque part la semaine prochaine, elle pourra vous entretenir sur ce qui va arriver. »