Un nouveau roman de J.K. Rowling disponible en français

Un nouveau roman de J.K. Rowling, autrice à succès de la saga Harry Potter, mis gratuitement en ligne chapitre par chapitre depuis la semaine dernière en anglais est désormais disponible en français, a-t-on appris jeudi auprès de son porte-parole.

Intitulé « The Ickabog », le livre de J.K. Rowling « atteint un public international »: « des traductions sont disponibles en français, italien, allemand, espagnol et portugais brésilien sur www.theickabog.com », des traductions en russe et en chinois simplifié suivront bientôt », a indiqué Mark Hutchinson dans un communiqué adressé à l’AFP.

« The Ickabog » est un conte de fées qui se déroule dans un pays imaginaire. Écrit pour être lu à haute voix, il s’adresse aux enfants de 7 à 9 ans, « mais peut être apprécié par toute la famille ».

Le livre doit être publié en format papier, numérique et audio en novembre, chez Gallimard jeunesse pour la version française.

« Rowling a écrit “The Ickabog” il y a plus de dix ans pour ses jeunes enfants et a décidé de partager le conte préféré de la famille pour divertir les enfants, les parents et les soignants confinés à la maison pendant la période de confinement du Coronavirus », a précisé le porte-parole.

Les bénéfices des ventes seront entièrement reversés à « des projets d’aide aux groupes particulièrement touchés par la pandémie ».