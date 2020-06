Un théâtre ciné-parc ouvrira à Montréal

L’offre d’événements présentés dans des ciné-parcs continue de se multiplier : un nouveau théâtre ciné-parc ouvrira ses portes le 21 juin prochain sur l’île de Montréal, à l’angle du boulevard Décarie et de l’autoroute 40.

Baptisé Théâtre Ciné-Parc Royalmount, ce site extérieur conçu par les entreprises C3 Events et Total Events pourra accueillir des projections de films, des spectacles de musique et d’humour et même des services religieux et des événements corporatifs. L’espace pourra recevoir 250 voitures à chaque événement.

«Beaucoup de projets de ciné-parcs ont été annoncés récemment mais je considère que le nôtre est très différent des autres, a souligné jeudi le co-créateur du Ciné-Parc Royalmount, Adam Bultz.

«Ce ne sera pas juste un écran et des haut-parleurs. On va pouvoir accueillir n’importe quel genre de spectacles. D’ailleurs, depuis que l’on a annoncé notre projet, on a reçu beaucoup d’appels de producteurs d’événements culturels mais aussi d’écoles et de compagnies qui étaient intéressés par notre service clés en mains. Notre site offre beaucoup de possibilités.»

Comme dans les autres ciné-parcs, les spectateurs pourront respecter la distanciation physique en suivant l’événement dans le confort de leur voiture ou encore à l’extérieur, en gardant deux mètres de distance avec les passagers des autres voitures. Un service à l’auto sera disponible et des toilettes individuelles avec lavabo seront installées sur place et nettoyées après chaque utilisation.

Le théâtre Ciné-Parc Royalmount sera aménagé sur un stationnement situé à deux pas du projet immobilier Royalmount, au coin de boulevard Décarie et de l’autoroute 40 . Les premiers événements qui s’y dérouleront devraient être annoncés au cours des prochains jours.