PAILLÉ, Paulette F.



C'est avec une grande tristesse et des coeurs brisés que la famille annonce le décès de Paulette F. Paillé survenu à l'âge de 75 ans, le 30 mai 2020 à Repentigny.Elle laisse dans le deuil son époux Claude, ses enfants: feu Claude Jr, Pascal (Linda Bertrand) et Diane (feu Michel Lagacé), ses petits-enfants: Francis, Marie-Ève, Vickie, Ariane et Daphnée, sa soeur et ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses parents et amis.Dû aux circonstances, les funérailles auront lieu dans l'intimité.