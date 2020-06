Amelie No joue dans la cour des grands

Amelie No s’est entourée des musiciens chevronnés François Lafontaine et Olivier Langevin (Galaxie) pour son premier mini-album «The Moon», paru vendredi, qu’elle a longuement mijoté.

Quand Amelie No s’est faufilée jusqu’aux projecteurs de «La Voix» en 2015, elle n’en était pas à son premier barbecue. Ça s’entendait et se voyait. Elle a fait ses dents dans les bars avant d’entrer au petit écran par la grande porte. Elle avait même endisqué avec son groupe I.No et fait des vagues avec «Mon Chéri», un titre à la fois lumineux et mélancolique qui a tourné à la radio.

«Quand je suis sortie de “La Voix”, je me suis tout de suite mise à écrire parce que j’avais hâte de sortir mon propre stock et que je ne voulais pas être étiquetée comme “la fille de «La Voix»”, confie-t-elle sans ingratitude. C’est juste que j’ai tellement fait d’affaires dans ma vie sur 15 ans! Je ne voulais pas que deux minutes de télé définissent ma carrière. Que ce soit juste ça.»

Amelie No n’est pas qu’une vibrante interprète capable de mettre les mots et les mélodies des autres à sa main. Autrice-compositrice de son état, elle co-signe toutes les chansons de son effort solo avec Jessy Caron de Men I Trust et Guillaume Tondreau, un accompagnateur de Karim Ouellet, notamment.

Sam Joly, aussi connu pour son travail au sein de Klaus, signe la réalisation du EP. François Lafontaine (Karkwa) et François Plante (du trio Plaster, jadis) y ont également ajouté leur grain de sel. «Plus que des arrangements, ce noyau-là m’a aidé à créer des tableaux, des ambiances. Ensuite, Sam a fait appel à Olivier Langevin pour les guitares qui lui manquaient. »

Photo courtoisie Étienne Dionne

Sortir de sa zone de confort

Sur «The Moon», le premier extrait bientôt traduit en français à l’intention des radios, Amelie No trafique sa voix à l’ordinateur et la pose sur des synthétiseurs qui évoquent les années 1980.

«Je crois que le style plus folk de I.No se prêtait un petit peu moins à ce projet-ci. J’ai toujours eu cette folie-là en moi, mais je n’avais jamais réussi à l’exprimer comme en ce moment. Sam Joly a été comme un catalyseur. Il a compris où je voulais aller.»

Au-delà des sonorités électro qui tranchent avec le reste de son œuvre, «Deep» lui permet une subtile incursion en terre hip-hop. Sur cette cinquième plage, la sirène au timbre jazzé se fond à l’univers de Modlee sur un rythme de batterie déconstruit.

«Par mon chum qui est proche de la gang de Karim Ouellet et Claude Bégin, j’ai appris à connaître Alaclair Ensemble et à respecter énormément leur travail. Modlee, c’est la conjointe du “beatmaker” Vlooper et je tripais sur sa voix.»

«Elle me fait beaucoup penser à Lauryn Hill. J’adore le R&B, j’ai grandi avec “Rock’n Nonne”, ces personnages de filles fortes, mais qui n’étaient pas assez appuyées pour faire ce qu’elles voulaient vraiment faire, pour chanter. J’avais envie que ce soul transparaisse dans mon album.»

Entre yoga et musique

Photo courtoisie Étienne Dionne

Amelie No mène une double vie. Enseignante de yoga à ses heures, l’auteure-compositrice-interprète s’inspire de ses séances sur tapis pour pondre les textes de ses chansons.

En accord avec les astres, la créatrice et vocaliste derrière «The Moon» a fait paraître son offrande vendredi, en même temps que la pleine lune. Pandémie ou non, c’est comme si cette date de sortie était écrite dans le ciel.

Si «The Moon» s’inspire également de la sinistre carte de tarot du même nom, c’est vraiment les éléments comme le feu et l’eau qui lient tous les titres du présent disque. Des codes propres au yoga, une discipline qu'Amelie No a apprise plus en profondeur après son passage à «La Voix» et la naissance de son fils.

«Dans une de mes formations de yoga, la prof que j’ai eu était très connectée aux éléments, à l’ayurvéda. Elle nous a amené sur le chemin des doshas. Au fond, n’importe quel humain est composé de tous les cinq éléments, mais on les divise en trois catégories.»

«Avec cette prof, il nous arrivait de piger une carte de tarot au début du yoga pour fixer notre intention. J’avais trouvé ça tellement beau.»

Plus qu’une simple contrainte esthétique, la cartomancie lui sert de moteur et l’anime. C’est une façon de creuser en elle et de n’en sortir que le plus beau. Un album vaporeux et poétique en résulte, des morceaux portés par une soliste intimement connectée à ses émotions.

«Le charme du tarot réside dans l’interprétation qu’on veut bien lui donner. Je pense que ça m’a marquée. Pour “Part 2”, mon prochain EP, je vais pousser ça encore plus loin. Ce sera spirituel et mystérieux, très magie blanche même, tant au niveau du visuel que de la musique.»