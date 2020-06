Ce cœur qui bat dans les régions

Le plus beau chandail de l’histoire du hockey, c’est celui des Saguenéens de Chicoutimi. Le plus beau v.-p. marketing de tout le hockey aura été Michel Boivin des Saguenéens de Chicoutimi. Le plus grand président de tous aura été Guy Carbonneau. Président des Saguenéens de Chicoutimi, va sans dire.

Et le plus grand fefan de l’histoire des Saguenéens, ben, aura été... celui qu’on ne veut pas nommer.

Dans la vie, y a les Sags et après, le CH.

Pas pour rien que je me suis tant chicané avec le commissaire Gilles Courteau. Il s’est fait traiter de bedeau, et c’était mérité. Il prenait pour les Remparts de ses amis Jacques Tanguay et Patrick Roy contre les Saguenéens de mes amis Carbo et Asselin. Fallait faire justice !!!

Voilà, c’est dit. Maintenant travaillons sérieusement...

L’AIDE AUX JEUNES

Gilles Courteau rit de bon cœur avant l’entrevue. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a traversé toutes les tempêtes. Même les débordements d’amitié. Son circuit vient de régler l’épineux dossier des joueurs étudiants. Ça va coûter 30 millions payés par toutes les équipes au Canada, mais, au moins, le hockey junior amélioré va pouvoir continuer à aller de l’avant.

J’ai longtemps été sceptique devant la LHMJQ. J’aurais préféré une ligue de développement par les cégeps comme ont tenté de le faire Serge Savard, Marc Tardif et Claude Mailhot. Mais les dirigeants de la LHJMQ ont tellement fait d’efforts pour favoriser les études dans tout le circuit qu’on serait de mauvaise foi de ne pas le reconnaître.

Pas plus tard que le 31 mai, la ligue a versé à ses anciens joueurs désireux de fréquenter l’université des bourses d’études de 6000 $ pour un total de 1,3 million $.

Je sais que les voyages et les matchs ne constituent pas des conditions idéales pour que des gars de 18-19 ans réussissent à compléter un cégep, mais les efforts sont là. J’en ai été témoin. Si c’est vrai à Chicoutimi, c’est vrai à Blainville et à Sherbrooke.

ÇA SENT L’AMOUR ET LA PASSION

Le CH espère toujours faire battre le cœur des Québécois. Surtout ceux de Montréal. Si on respectait un peu plus la LHJMQ, ça irait sans doute mieux et ce serait plus facile. Mais c’est un autre dossier.

Assis sur un Harley, quand on arrive à Val D’Or et qu’on arrête prendre une platée de poutine, ce n’est pas l’odeur des frites qui vous saisit, c’est celle des Foreurs. Ça sent quoi les Foreurs ? Ça sent l’amour, la passion, le goût du hockey.

Pis, t’arrives à Rouyn, rue Principale, tu prends une bière avec l’animatrice Isabelle Harvey, tu vois un t-shirt des Huskies et tu sais que les gens sont contents.

« C’est tellement vrai, faut que je le raconte », dit Gilles Courteau : « Jacques Blais, le propriétaire des Huskies à Rouyn-Noranda, est un très gros employeur dans la région. L’autre jour, il a été obligé de mettre 400 employés au chômage. Les gens savent qu’ils vont recommencer à travailler quand on va prendre le dessus sur la pandémie, mais quand même, c’est 400 postes à 82 500 $ ! Bien, le lendemain, il est allé faire une course dans un dépanneur et les gens l’ont arrêté. Pas pour s’informer sur la grosse compagnie. Non, pour savoir si les Huskies pourraient traverser la pandémie sans trop de dommage. Il me racontait l’histoire la semaine passée et il en était ému », de dire Courteau.

LE CŒUR DES RÉGIONS

« C’est ce que j’avais expliqué à M. Blais. J’avais dit la même chose Jean-Claude Babin avec les Foreurs. Que leur équipe junior deviendrait le cœur de la ville. Que c’est les Foreurs qui aideraient le Tour de l’Abitibi et pas l’inverse. Tu le sais, quand tu vas à Chicoutimi, à Rimouski, à Baie-Comeau ou à Sherbrooke, il n’y a rien de plus fort pour les médias et la renommée d’une ville et d’une région que son équipe. Les retombées économiques sont importantes. Et c’est un porte-étendard extraordinaire. C’est le cœur d’une ville », de reprendre le commissaire.

La clé du succès renouvelé de la LHMJQ passe par les régions. Au début, le président de la ligue pouvait assister à trois matchs dans son dimanche. Verdun, Laval et Longueuil. Ou St-Jean, Longueuil et Verdun. Gilles Courteau a compris que les régions feraient de leur équipe un véritable moteur de développement. Que les Saguenéens, les Huskies, le Drakkar et les équipes dans les Maritimes deviendraient des mini-CH : « Mais que nous autres, nos jeunes passent huit ou dix mois dans leur ville d’adoption et s’occupent de leur monde », dit-il.

On était déçu de la faillite du CH lors de la dernière saison; mais on avait le cœur brisé à Chicoutimi et à Sherbrooke parce que les équipes régionales, des gagnantes, avaient des chances de se rendre à la Coupe Memorial. Et le cœur d’un Bleuet vaut bien le cœur d’un fan de Planteville. Surtout que la mairesse à Chicoutimi... elle... ben... elle a de l’allure.

LA MINISTRE CHAREST

La pandémie fait mal aux équipes. Pas besoin d’épiloguer. Mais Courteau reste en contact avec le bureau de la ministre Isabelle Charest. Une rencontre est d’ailleurs prévue d’ici une semaine ou deux. On va essayer d’avoir une meilleure idée de ce qui va suivre. Il ne faut pas oublier que les santés publiques de quatre provinces sont impliquées : « Il faut savoir quel pourcentage de nos arénas on va pouvoir utiliser quand on va entamer la prochaine saison. Quelles seront les mesures ? Ça va dépendre beaucoup d’un vaccin. Le coronavirus va rester dans nos vies, il va falloir s’adapter. Mais nos équipes sont en bonne santé », d’expliquer M. Courteau.

Je n’ai pas osé poser une dernière question : est-ce que Marc Denis est un aussi bon propriétaire des Saguenéens que Guy Carbonneau ?