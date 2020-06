Dégustez les fromages d’ici dans des recettes toutes simples

Profitez de l’été pour poursuivre les bonnes habitudes d’achat local et pour vous régaler d’aliments québécois en préparant quelques recettes faciles! En plus de soutenir des gens et des entreprises d’ici, la consommation de produits comme les fromages d’ici permet de découvrir les mille et une saveurs que l’on retrouve à travers la province. Toutes les occasions sont bonnes pour les déguster!

Dans le cadre de la série de vidéos Marilou en mou, Marilou de Trois fois par jour s’est jointe à Fromages d’ici pour vous proposer des idées créatives de recettes simples afin de savourer sous diverses formes les succulents fromages québécois.



Un plat à partager sous le soleil

Envie de vous délecter sur la terrasse ou dans la cour? Pourquoi alors ne pas vous offrir une combinaison pizza pesto et viandes froides faciles à déguster? Il vous suffit d’une pizza froide du commerce, de quelques cuillérées de pesto, de charcuteries comme le prosciutto et le salami, d’herbes fraîches et d’un peu d’huile d’olive.

Sans oublier, bien entendu, un excellent fromage pour compléter le tout. Plaisez à tous en choisissant le fromage le plus courant du Québec, le cheddar d’ici ! Blanc ou jaune, frais du jour, doux, fumé, aromatisé, affiné ou vieilli, le cheddar est multiple et est un véritable régal. Pour un coup de pouce en cuisine, optez pour le cheddar râpé et préparez cette recette en un tournemain.



Un sandwich pas comme les autres

Enfin, si vous désirez combiner simplicité et bon goût, rien de mieux qu’un brie d’ici de style sandwich. Dans ce cas-ci, pour maximiser l’expérience gustative, la garniture sera déposée à l’intérieur du fromage plutôt que le contraire.

Écrasez d’abord des dattes hachées pour créer une pâte, puis placez le tout dans le bol contenant du jus d’orange. Ajoutez-y des noix (par exemple des amandes ou des noix de Grenoble), de même qu’une touche de miel et un peu de sel. Déposez le tout au milieu du fromage tranché en deux à l’horizontale. Chauffez à 350°F pendant une vingtaine de minutes, puis dégustez avec joie chacune des sublimes bouchées.

Le brie est un fromage à pâte molle que l’on reconnaît notamment à sa croûte fleurie – un délicat duvet blanc formé lors de la période d’affinage. Son goût et sa texture en font la pièce maîtresse de cette recette. Pour une variante, essayez d’autres fromages à pâte molle, tout aussi délicieux en sandwich revisité!



Des baguettes pour tous

Vous avez envie de préparer rapidement un plat alléchant? Optez pour une baguette à partager. Elle nécessite un pain ciabatta, de la compote de poires, des olives, quelques herbes fraîches de votre choix, du vinaigre balsamique et seulement quelques minutes de préparation.

Pour ce qui est du fromage, faites-vous plaisir avec une pâte ferme d’ici – de loin le type de pâte le plus fabriqué au Québec. Cette catégorie regroupe notamment tous les suisses, cheddars et gouda québécois que l’on aime tant, mais aussi une foule d’autres petits trésors fromagers qui complèteront à merveille cette recette de baguette.



Des trésors pour le palais

Avec plus de 700 fromages d’ici offerts par 93 fromageries québécoises, une telle sélection permet de satisfaire toutes les exigences et de plaire dans une foule d’occasions. D’une simple collation à un repas festif entre amis, en passant par une somptueuse réception familiale ou par un tête-à-tête romantique, le plaisir et les saveurs sont toujours au rendez-vous avec les Fromages d’ici.

Produits avec passion par des artisans québécois reconnus pour leur savoir-faire, ils traduisent toute la richesse de notre terroir et répondent parfaitement aux goûts des Québécois. Pas surprenant que les fromages d’ici aient reçu un grand nombre de récompenses, dont plusieurs prix internationaux, au fil des ans.

De quoi se régaler avec fierté!



