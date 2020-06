Devonta Freeman demande trop d'argent pour les Buccaneers

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, a affirmé que son équipe s’intéresse au porteur de ballon Devonta Freeman, mais que celui-ci demande trop d’argent.

«Si le prix était bon, a dit le pilote dont les propos ont été rapportés par le réseau CBS. Il demande beaucoup d’argent et nous n’avons pas beaucoup d’argent.»

Après vérification, les «Buccs» ont seulement cinq millions $ de disponible sur leur masse salariale.

Présentement, le champ arrière de la nouvelle équipe du quart-arrière Tom Brady est composé des porteurs de ballon Ronald Jones, Ke’Shawn Vaughn et Dare Ogunbowale. Si jamais Freeman décide d’accepter un salaire moindre pour se joindre à la formation floridienne, il deviendrait logiquement leur demi-offensif numéro 1.

L’an passé, il a couru avec le ballon à 184 reprises pour des gains de 656 verges et deux majeurs en 14 parties avec les Falcons d’Atlanta. L’équipe de la Géorgie a libéré Freeman en mars dernier, et ce, après six saisons d’associations.