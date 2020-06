Environ 190 000 remboursements de PCU ont été faits

OTTAWA – Des Canadiens ont volontairement remboursé 190 000 paiements de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) perçus en trop ou auxquels ils n’avaient pas droit.

C’est ce qu’a indiqué l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans une déclaration envoyée par courriel jeudi soir.

«Les individus doivent rembourser la PCU s'ils ne rencontrent plus les critères d'admissibilité pour la période de quatre semaines en question ou s'ils ont reçu un trop-payé», rappelle le ministère en indiquant que près de 190 000 remboursements avaient été reçus en date de mercredi.

Depuis plusieurs semaines, les Canadiens peuvent rembourser la PCU via le portail «Mon Dossier» de l'ARC. Plus tôt cette semaine, l’ARC a par ailleurs précisé sur la page web de son Programme des indices qu’elle recevait présentement les indications de potentiels cas frauduleux concernant la PCU, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants et la subvention salariale.

Plus de 600 signalements ont été soumis par des Canadiens avant cette mise à jour, mentionne l'ARC dans son courriel.

En mai, le «National Post» a révélé que des fonctionnaires gérant des demandes d’assurance-emploi et de PCU se sont fait dire par le ministère de l’Emploi et du Développement social de fermer les yeux quant à des demandes qui leur semblent abusives.

Le quotidien a aussi rapporté l’existence d’un autre mémo interne demandant d’approuver les demandes de Canadiens qui ont démissionné ou qui ont quitté volontairement leur emploi plutôt que d’avoir été mis à pied en raison de la pandémie.

Un sous-ministre adjoint de Service Canada, Cliff C. Groen, a confirmé que de telles directives avaient été données durant un témoignage devant le comité parlementaire des Finances.

Il a aussi indiqué que plus de 200 000 personnes ont fait des demandes en double, parfois à la fois auprès de l’ARC et de Service Canada.

«On sait que 99 % des Canadiens qui font des demandes pour ces programmes en ont réellement besoin, et ce n’est pas à cause de 1 % de fraudeurs qu’on va ralentir ou empêcher des millions de Canadiens de recevoir l’aide dont ils ont si besoin», avait de son côté fait valoir le premier ministre Trudeau.

La PCU permet aux Canadiens qui ne peuvent pas travailler en raison de la crise du coronavirus de toucher 2000$ par mois, pour une durée maximale de 16 semaines. Ceux qui ne gagnent que 1000 $ par mois ou moins en raison de la pandémie y ont aussi droit.

Plus de 8 millions de Canadiens ont touché cette aide gouvernementale, pour un total de 43,18 milliards $ en prestations versées.