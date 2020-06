François Legault attendu de pied ferme à Sherbrooke

SHERBROOKE | Des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) attendaient de pied ferme le premier ministre François Legault, qui était de passage à Sherbrooke vendredi.

Ceux-ci désiraient dénoncer leurs conditions de travail difficiles.

«J’avais toujours la crainte au quotidien de manquer de masques, de manquer de jaquettes. Les uniformes, d’ailleurs, ne sont pas tous arrivés en Estrie, il y a encore des équipes qui ne les ont pas reçus. Donc, ça a été pénible, difficile», a raconté Sophie Séguin, présidente de la FIQ Estrie.

Il est également question des vacances du personnel de la santé que le gouvernement souhaite restreindre afin d’éviter une pénurie d’employés pendant la saison estivale.

«Le temps supplémentaire, le fait qu’on refuse des congés à profusion, quand on demande aux gens de s’occuper des familles des autres, mais qu’ils ne peuvent même pas s’occuper de leur propre famille, il y a beaucoup de gens qui lâchent la serviette», a déploré Marc Richard, représentant national de l'APTS.

Le premier ministre Legault profitait de la journée de vendredi pour effectuer une tournée en Estrie afin de rencontrer des élus régionaux et des représentants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS.