Gagnants malgré la crise: les restaurants Au Coq

À travers la crise de la COVID-19 qui mine le milieu de la restauration, certaines bannières réussissent à sortir gagnantes : c'est le cas des rôtisseries Au Coq, qui envisagent même une expansion.

Peter Mammas, PDG de Foodtastic, a noté une augmentation des ventes dans les restaurants Au Coq pendant la pandémie.

Ces restaurants ont l'avantage d'avoir déjà un système de livraison bien rodé, et de ne pas dépendre d'un tiers pour effectuer l'envoi des commandes. «Au Coq, ça va très bien. Au début de la crise, nos ventes avaient baissé de 15 %. Mais après, on a vu une augmentation des ventes de 25 %, comparativement à l’année dernière. Et depuis, toutes les semaines, les ventes augmentent de 25 %. C’est sûr qu’avec nos autos de livraison, notre application pour les commandes en ligne et la logistique, c’est beaucoup plus facile», explique M. Mammas.

L'homme d’affaires vise présentement une expansion importante de la chaîne, qui compte six établissements au Québec.

«Il y aura une ouverture de huit restaurants dans la grande région de Montréal. Il y en a un qui est maintenant en construction. On a beaucoup de demandes de franchises pour Au Coq, alors on va ouvrir plus de restaurants au cours des prochaines années», dévoile-t-il.

Foodtastic est propriétaire de plusieurs chaînes, comme Souvlaki Bar, Carlos & Pepes ou encore La Belle et La Bœuf.