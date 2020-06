«J’ai pu restaurer ma carrière» – Robby Fabbri

Habituellement, un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui passe d’une équipe championne de la coupe Stanley à une formation des bas-fonds du classement ne saute pas de joie.

Mais l’attaquant Robby Fabbri est probablement l’exception à la règle.

En novembre dernier, l’ancien choix de première ronde (21e au total) en 2014 passait des Blues de St. Louis aux Red Wings de Detroit, et ce, pour son plus grand bonheur.

«C’était vraiment frustrant, a dit Fabbri au quotidien «Detroit News» à propos de son début de saison au Missouri. Personne ne veut être rayé de la formation ou changé de trio tout le temps. Tout le monde veut jouer et contribuer. Mon passage à St. Louis a été super, j’ai beaucoup de bons souvenirs et je suis parti en bons termes, mais je suis très heureux de comment ma saison s’est déroulée.»

«Obtenir cette opportunité à Detroit, c’est quelque chose que je voulais depuis un petit moment, a-t-il poursuivi. Je voulais jouer à nouveau et redevenir un joueur régulier. Je savais que si on me donnait une opportunité, je n’allais pas la rater.»

Après avoir amassé un seul but en neuf rencontres avec les Blues, Fabbri a touché la cible 14 fois et fourni 17 aides pour 31 points en 52 parties avec les Wings.

«J’ai pu restaurer ma carrière et ils m’ont donné cette chance. Je ne pourrais pas être plus heureux.»

Un centre naturel

En plus d’avoir une place régulière dans la formation de Detroit, il y a un autre facteur qui explique les succès de l’Ontarien avec sa nouvelle équipe : il est redevenu un joueur de centre.

Avant d’arriver dans la LNH, Fabbri a toujours piloté son trio, mais avec les Blues, une série de blessures graves l’ont contraint de jouer à l’aile.

«Le centre, c’est ma position naturelle, a-t-il exprimé. J’ai toujours aimé avoir cette responsabilité. J’ai fait ça pendant une grande majorité de ma vie. [...] J’ai l’impression que je peux mieux user de ma rapidité, que je peux patiner avec la rondelle plus rapidement dans le centre de la glace et je prends des mises au jeu. Ce sont toutes des choses que j’adore faire.»

À Detroit pour longtemps?

Lorsque la campagne 2019-2020 se terminera, Fabbri deviendra joueur autonome avec restriction. Si ce n’était que de lui, il aimerait rester longtemps avec les Red Wings.

«C’est quelque chose qui est hors de mon contrôle en ce moment», a-t-il indiqué en précisant que les négociations n’ont toujours pas commencé.

«Tout s’est bien passé depuis le premier jour que je suis arrivé à Detroit. C’est une excellente organisation, un bon groupe de gars, une excellente opportunité, donc c’est définitivement un endroit où je veux être et y jouer aussi longtemps que possible.»