Je reste chez nous

Week-end du 5 au 7 juin 2020

Coup de cœur

DOCUMENTAIRE

Briser le code

Photo courtoisie

À la lumière du débat entourant la brutalité policière et le racisme qui sévit encore, le documentaire Briser le code, animé par Fabrice Vil, ouvre un dialogue sur la réalité que vivent les personnes racisées et autochtones au Québec. Plusieurs témoignages visent à faire prendre conscience à la majorité québécoise qu'il existe encore en 2020, un code à suivre, pour se mélanger à la masse, pour ne pas déranger. Fabrice Vil, Sonia Djelidi, André Ho et Alexandre Vollant parlent sans filtre sur les enjeux liés au racisme, car même si le Québec est l'un des endroits les plus ouverts au monde, il n'est pas parfait. Ce dimanche à 19h à Télé-Québec et disponible sur briserlecode.telequebec.tv

Je reste

FESTIVAL

Festival international du film d’histoire de Montréal

Photo courtoisie

C’est hier que le coup d’envoi a été lancé pour la deuxième édition du Festival international du film d’histoire de Montréal qui a lieu, cette année, en ligne. Du 4 au 14 juin prochain, 30 films éclatés sous toutes leurs formes, passant du documentaire à l’animation, seront disponibles sur la plateforme web fifhm.com, pour le coût de 20 $. De plus, ne manquez pas ce dimanche, l’événement Facebook Live du court métrage documentaire Au pays des Mille-Îles avec la réalisatrice Lisa Sfriso. *Consulter la programmation, rendez-vous sur www.fifhm.com et pour l’événement Facebook : www.facebook.com/events/244831963460580

ART

La foire papier

Photo courtoisie

En pleine pandémie mondiale, l’événement d’art visuel La foire papier se réinvente. Depuis hier, la plateforme papiermontreal.com est une vitrine numérique, où les amateurs d’art pourront à la fois entrer en contact avec les galeristes, découvrir le meilleur de l’art contemporain et prendre part en ligne aux diverses activités du programme éducatif, dont les conférences animées. D’ailleurs, ce samedi, ne manquez pas la discussion « L’Art contemporain, le parent pauvre des médias? », qui sera animé par Benjamin J. Allard, travailleur culturel, animateur et réalisateur de l'émission radio atelier. À noter que la foire papier aura lieu jusqu’au 21 juin prochain. *Rendez-vous sur www.papiermontreal.com

LIVRE

La blonde de papa – Récits de belles-mères

Photo courtoisie

L’animatrice Valérie Roberts donne la parole aux belles-mères. Souvent considérées, dans l’imaginaire collectif, comme des femmes méchantes, la communicatrice dépeint une toute autre image des belles-mamans. Au fil des récits et des témoignages, elle tente de répondre une question importante et d’actualité : qu’est-ce qu’être une belle-mère aujourd’hui? Sur les 19 témoignages, des personnalités publiques comme Kim Rusk, Ingrid Falaise, Emily Bégin ou encore Marie-Soleil Dion, ouvrent leurs cœurs sur leur chemin de de la belle-parentalité, qui vient avec ses hauts et ses bas. Un ouvrage qui se veut plein de sensibilité et d’humanité. * Sorti le 5 juin