NBA: la saison de la G League est annulée à cause du coronavirus

La NBA, qui a annoncé jeudi sa reprise prévue fin juillet en Floride, a en outre annulé le reste de la saison de G League, son championnat de développement, après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19.

« Annule le reste de notre saison nous affecte lourdement, mais nous reconnaissons que c’est l’action la plus appropriée à prendre », a déclaré jeudi le président de la G League, Shareef Abdur-Rahim.

« J’exprime ma sincère gratitude aux joueurs et entraîneurs de la G League pour avoir tout donné à leurs équipes et aux fans cette saison. Et à ces derniers, je vous remercie et j’ai hâte que le jeu reprenne pour la saison 2020-21», a-t-il ajouté.

Abdur-Rahim a précisé que les trophées de fin de saison - meilleurs joueur, entraîneur, rookie - seraient remis à une date ultérieure. La saison régulière, suspendue le 12 mars, devait se terminer le 28.

Plus tôt jeudi, la « grande » ligue nord-américaine de basket, a annoncé les modalités d’une reprise de sa saison suspendue depuis le 11 mars et le test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert (Utah Jazz).

Les propriétaires des franchises ont approuvé un plan visant à redémarrer championnat le 31 juillet à Disney World, avec la participation de 22 équipes, disputant quelques matches de saison régulière, d’éventuels barrage pour les play-offs, lesquels s’enchaîneront jusqu’aux finales, avec un épilogue fixé au 12 octobre au plus tard.