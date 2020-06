Nouvelle bourde de Biden?

Pendant une discussion virtuelle, hier, le candidat démocrate a affirmé que 10 à 15% des Américains n’étaient tout simplement pas de bonnes personnes.

Pour bien des observateurs, cette déclaration rappelle celles de Mitt Romney et de Hillary Clinton. En 2012, Romney affirmait qu’il ne pouvait espérer convaincre 47% de ses compatriotes qui étaient devenus dépendants de l’État, alors que Mme Clinton associait des partisans de Donald Trump à un «basket of deplorables», un panier d’individus pitoyables.

Pendant cette discussion animée par l’acteur Don Cheadle, Joe Biden insistait sur la nécessité de regrouper les Américains et de s'attaquer à la question du racisme. Pour le candidat démocrate, le président ne fait qu’exacerber les divisions. Biden ne va pas jusqu’à prétendre qu’un vote en sa faveur permettrait de régler le problème, mais ce serait un pas dans la bonne direction, assurément un meilleur choix que l’option républicaine dans les circonstances.

Avant de qualifier certains Américains de «mauvaises personnes» en s’appuyant sur une statistique improvisée, Joe Biden soulignait que le sens des mots est important, surtout quand il s’agit de la parole du président américain.

Si Biden était solide jusque-là en appuyant un message rassembleur et en s’engageant à discuter ouvertement de la question raciale après son élection, il risque une fois de plus de desservir sa cause en improvisant. Oui, le racisme existe toujours aux États-Unis et, oui, on y retrouve des individus peu fréquentables. Mais si on cherche à rassembler plutôt qu’à diviser, pourquoi ne pas se contenter d’insister sur la nécessité de se serrer les coudes en évitant de pointer un doigt accusateur?

S’il a raison sur le fond, Joe Biden doit être plus habile et éviter de créer lui-même des diversions. Le message d’ensemble était le bon, mais sa maladresse entraîne maintenant la discussion ailleurs. Mitt Romney et Hillary Clinton se sont mordu les lèvres et ont regretté amèrement des propos qui entretenaient la division et la polarisation.

Joe Biden doit être conséquent avec son message et être plus prudent. Il se trouve du «bon côté de l’histoire» en déplorant le racisme et en jouant la carte de l’unité.