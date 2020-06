«Pas le bon moment» pour une grève des parcs

Des amateurs de plein air estiment que le syndicat de la Sépaq a mal choisi son moment pour tenir une grève, l’accès aux parcs nationaux étant l’une des rares activités permises pendant la crise.

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a rouvert ses parcs, il y a quelques jours à peine, mais déjà le syndicat des employés menace de tenir une grève le 24 juin afin de forcer la reprise des négociations, mises sur pause à la mi-mars, pour la convention collective.

Comme plusieurs secteurs n’ont toujours pas repris leurs activités, des usagers de la Sépaq croient que le moment n’est pas idéal pour tenir une grève qui priverait les gens de la nature.

Profiter du peu qu’on a

« Il n’y a plus de festivals, de concerts, de restaurants... on aimerait au moins profiter des activités de plein air et du camping », lance Laurence Cournoyer, rencontrée au parc national du Mont-Saint-Bruno.

« Le moment est très mal choisi », renchérit Alexiann Mongeau-Lachance.

Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, rassurait les Québécois qui viennent tout juste d’obtenir le feu vert pour retourner dans les parcs nationaux après des semaines de fermeture.

« La grève, ça peut être qu’il n’y ait pas de services, à ce moment-là, dans les établissements de la Sépaq. On l’a fait l’année dernière, on laissait l’accès aux gens, mais ils avaient moins de services à ce moment-là », a-t-il expliqué à TVA.

Jamais le bon moment

Johanne Goulet, qui se rend souvent au parc du Mont-Saint-Bruno, souligne que plusieurs services, comme la location d’équipement et l’accès aux salles de bain, sont déjà restreints à cause du coronavirus.

« À quoi vont ressembler les parcs avec ces moyens de pression ? C’est dommage, car les gens sont déprimés et il n’y a rien de mieux que passer du temps en nature pour se remonter le moral. »

Lise Charrette appuie ces moyens de pression.

« Il n’y a jamais de bon moment pour tenir une grève. Et si c’est pour défendre leurs conditions de travail, je les comprends, surtout que les salaires sont très bas à la Sépaq. »

La rémunération est la question restée en suspens à la table de négociation. Le syndicat demande une augmentation de 2 %, tandis que l’employeur offre la moitié.

Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq, a refusé notre demande d’entrevue. Il ne peut commenter la situation en raison d’un jugement du Tribunal administratif du travail.