Peut-on aimer encore en 2020?

Je réalise présentement les terribles conséquences de la pandémie du coronavirus sur ma vie. Je m’étais séparée en 2015 d’un homme avec lequel j’étais en couple depuis dix ans. Une séparation faite d’un commun accord parce que la platitude du quotidien avait eu raison de notre amour. Il fut décidé que j’aurais la garde principale de notre petit garçon, et que mon ex, qui travaille dans un domaine qui l’emmène à voyager, le prendrait deux fins de semaine par mois.

Je suis demeurée célibataire pendant un peu plus de deux ans, me permettant seulement quelques « FF » (Fuck Friends) au passage. Cela parce que je ne voulais, ni m’engager dans une relation à long terme, ni imposer un autre bouleversement à mon fils.

Vers la fin de 2018, j’avais fait la rencontre d’un type qui me semblait correspondre à l’homme que je pourrais qualifier « d’homme idéal pour moi ». Je sais que vous risquez de me dire que ça n’existe pas l’homme idéal, mais pour moi, il y correspondait : simple, généreux, acceptant mon fils avec générosité, agréable à vivre, et me laissant mon espace de liberté.

On ne peut pas dire que je n’ai pas pris mes précautions avant de m’engager à fond avec lui puisqu’on est sorti ensemble plus de six mois avant de cohabiter. Son installation chez-moi en décembre2019 s’est passée avec une simplicité désarmante. Mon fils l’adorait, il l’aimait de son côté, et je me rendais compte à quel point une présence masculine prenait de la place dans mon appréciation du quotidien.

Comme je te le disais au début, la crise du coronavirus a eu raison de mon aventure. Dès le début du déconfinement, quand mon chum a pu retourner sur son lieu de travail, il m’a annoncé que c’était fini entre nous pour des raisons que je n’étalerai pas ici tellement elles me semblent cousues de fils blancs. Je commence même à me demander s’Il n’a pas profité de mon hospitalité pour se caser pendant la crise. Alors les hommes pour moi : c’est fini !

Une fille désabusée

Ne sautez pas trop vite aux conclusions. Admettez d’abord que sa venue chez vous s’est faite peu avant l’arrivée du coronavirus dans nos vies, et que le confinement n’a été facile pour personne. Qu’un tel contexte étant déjà difficile pour les couples habitués à cohabiter, ça l’était encore plus pour les nouveaux couples qui se faisaient saper à la base l’euphorie de leurs premiers mois ensemble.

Que vous cuviez votre déception je le comprends. Que vousécartiez à jamais toute possibilité de vie à deux, je ne trouve pas ça raisonnable. Donnez-vous le temps de digérer ce mauvais moment, qui en passant fut pénible pour tout le monde, avant de faire table rase des hommes. Le temps risque fort de panser vos plaies.