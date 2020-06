Québec 21 progresse, mais Équipe Labeaume toujours au sommet

Malgré la crise interne qui a secoué Québec 21 l’an dernier, le parti a réussi à tirer son épingle du jeu en obtenant presque deux fois plus de dons qu’en 2018, loin derrière Équipe Labeaume, cependant, qui trône encore au sommet à ce chapitre.

En début d’année, le leadership du chef, Jean-François Gosselin, avait été contesté, et les administrateurs de Québec 21 avaient fini par démissionner en bloc. La jeune formation politique, fondée en 2017, s’est alors reconstruite avec une nouvelle administration et a réussi, finalement, à convaincre plus de partisans de sortir leur chéquier.

Québec 21 a recueilli des contributions totalisant 27 524 $ l’an dernier, apprend-on à la lecture des rapports financiers des différents partis politiques municipaux de Québec, obtenus par Le Journal. C’est presque le double des 15 190 $ récoltés l’année précédente.

Malgré cette progression digne de mention dans un contexte particulier, le parti qui forme l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec affiche toujours un recul important par rapport à Équipe Labeaume qui a recueilli 51 375 $.

Une machine bien rodée

Bon an mal an, le parti du maire Régis Labeaume, tel un métronome, recueille à peu près toujours le même montant, environ 50 000 $, au cours de son seul et unique cocktail de financement annuel avec des cartes vendues au coût de 100 $. Le nombre de donateurs se maintient d’une année à l’autre.

Seul autre parti représenté à l’hôtel de ville, par le conseiller Jean Rousseau, Démocratie Québec a récolté 6600 $ dans la dernière année, 745 $ de plus que l’année précédente. Le parti de Jacquelyn Smith, Transition Québec (autrefois Option Capitale-Nationale), a quant à lui recueilli 1430 $. L’Alliance citoyenne de Québec, d’Alain Giasson, n’a récolté aucun don en 2019.

La date limite du 1er avril pour déposer les rapports financiers avait été repoussée au 1er juin par le DGEQ, cette année, en raison de la pandémie.