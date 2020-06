Racistes, dites-vous?

Que nous est-il arrivé pour que, en moins d’une dizaine d’années, nous soyons devenus des affreux, des méchants, des racistes qu’on montre du doigt dans les manifestations, dans de nombreuses émissions à la télé d’État, dans des journaux ou sur le web? Je ne me reconnais plus, moi si fier de mon peuple, celui qui aspire à former une nation parmi le concert des nations.

Et si toute cette pluie d’accusations de racisme systémique était fausse? Je ne dis pas que cela ferait partie d’un complot, non. Mais peut-être y a-t-il une volonté malveillante qui cherche à nous nuire, à empêcher que nous réalisions notre rêve de pays, en alimentant la haine à notre égard?

Je sais ce que peut être un raciste. Mon père était raciste et antisémite. Il admirait Hitler, Mussolini, Franco et le pape. Et il détestait – pire, il haïssait – les Juifs et les Noirs. Toute mon enfance a baigné dans cette atmosphère glauque de haine des Juifs et des Noirs. Jusqu’à 15 ans, lorsque tout a éclaté et que j’ai commencé à penser par moi-même et à m’imbiber d’idées différentes et rafraîchissantes, en prenant le train en marche, celui de la décolonisation un peu partout dans le monde et celui de la lutte pour l’indépendance nationale du Québec, où éclataient toutes les barrières, tous les verrous. Nous étions beaux, généreux, joyeux. Nous voulions un pays à nous. Nous passions de Canadiens français à Québécois, et cela incluait tous ceux qui vivaient et travaillaient sur notre territoire, peu importe leurs origines. La langue française devenait notre dénominateur commun. Rien de discriminatoire.

Petit à petit, nous devenions menaçants pour ceux qui nous maintenaient dans l’asservissement et qui proposaient le statu quo. Que rien ne bouge! Mais tout bougeait à vitesse grand V. Leur mépris devint plus évident, moins subtil. Lorsqu’on exigeait de se faire servir en français, on nous répondait: «Speak white!» Nous voyions alors un parallèle entre notre lutte d’émancipation et celle de nos frères Afro-Américains aux États-Unis ou celle de nos camarades en Afrique et au Vietnam. Nous étions les nègres blancs d’Amérique, comme l’écrivit si bien Pierre Vallières depuis la prison états-unienne où il était incarcéré.

Nos idées progressaient parmi la population. De marginaux au début, nous sommes devenus respectés et respectables. Lorsque nous avons commencé à taper du poing sur la table, nos ennemis du Canada se sont mis à nous craindre et à nous menacer. Le Parti québécois, qui revendiquait la souveraineté nationale, devenait l’ennemi à abattre. À chaque nouvelle manifestation, nous étions plus nombreux. Mais la peur de «tout perdre», aussi bien les allocations familiales (l’aide à l’enfance) et les pensions de vieillesse (l’aide aux aînés) que les montagnes Rocheuses de l’Ouest canadien, était encore bien présente et nous avons raté nos deux grands rendez-vous avec l’histoire.

Oh, il y a bien d’autres raisons qui peuvent expliquer ces défaites crève-cœur, il y a eu le «coup de la Brink’s», lors du premier référendum, et toutes sortes de manigances sales et illégales pour le deuxième référendum. Sentant sa défaite, l’ennemi n’a pas fait de quartier. Nous aurions dû contester les résultats du vote pour mettre à jour les fraudes, mais nous avons préféré, encore une fois, tourner la page, en espérant le prochain rendez-vous.

Nos ennemis n’ont pas attendu, eux, pour se mettre au travail. Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre depuis le scandale des commandites, qu’il serait trop long d’énumérer ici. Mais disons que la division des forces souverainistes en est une.

Québec solidaire, pour moi, est le plus bel exemple de la division des forces progressistes. Si, au départ, tous ceux qui luttaient pour l’indépendance du Québec s’inscrivaient dans la grande mouvance de la décolonisation dans le monde et faisaient partie, donc, du camp des forces progressistes, aujourd’hui, nous, militants indépendantistes, sommes étiquetés par les penseurs de QS comme passéistes (ce n’est plus à la mode que de vouloir un pays) et comme racistes (nous aurions nous aussi, comme les États-Unis, un passé esclavagiste, et nous avons pratiqué la maltraitance avec les Premières Nations).

(À suivre...)