Spencer, du sang québécois

Amanda Nunes, championne dans deux catégories féminines différentes, effectuera un retour dans l’octogone samedi soir. Son adversaire ? Felicia Spencer.

Spencer a des liens avec le Québec. Elle est née à Montréal en 1990. Puis, à l’âge de quatre ans, elle est déménagée aux États-Unis avec sa famille.

Grosse commande

C’est donc une Québécoise de souche qui sera dans l’octogone de l’UFC contre Nunes, une des combattantes les plus dangereuses de l’histoire.

Une grosse commande au menu alors que le titre des poids plume sera à l’enjeu.

« J’aime bien le rôle de négligée. Je l’ai toujours aimé, a-t-elle mentionné au réseau TSN plus tôt cette semaine. C’est bien de démontrer ce que tu peux faire.

« Lors du soir du combat, tu donnes tout ce que tu as et tu tentes d’exécuter ce que tu as pratiqué au gymnase. J’espère que je vais pouvoir causer une surprise de taille. »

Spencer, qui s’entraîne à Orlando, en sera à son deuxième combat d’envergure au sein de l’UFC. L’an dernier, elle s’était inclinée par décision contre Cris Cyborg dans un combat où elle avait démontré beaucoup de caractère.

« Je crois que l’expérience que j’ai acquise avant et pendant mon séjour avec l’UFC m’a permis d’attaquer cette semaine en douceur, a ajouté Spencer. Je me suis sentie confortable, comme c’est toujours le cas.

« Samedi, ce sera ma deuxième grosse opportunité. Je suis prête pour ce moment. »

Troisième

Spencer est la troisième combattante canadienne à obtenir un combat de championnat de l’UFC après Alexis Davis et la Québécoise Valérie Létourneau. En 2014, Davis avait perdu contre Ronda Rousey.

Puis, l’année suivante, Létourneau s’était inclinée contre Joanna Jedrzejczyk.