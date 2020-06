Un concours d’architecture pour l’intérieur du futur centre de Peter-McGill

MONTRÉAL – Un concours d’architecture pluridisciplinaire est lancé par l’administration Plante pour l’aménagement intérieur du futur centre de Peter-McGill, qui sera situé sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

Le concours à deux volets, ouvert à des firmes du Canada et de l’Union européenne, vise à donner une signature «numérique et en musique» au centre de Peter-McGill, a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

L’appel de propositions culminera à l’automne avec le dévoilement des concepts des quatre finalistes retenus, qui devront ensuite produire une maquette illustrant leur visant. C’est au début de 2021 que le mandat devrait être octroyé à l’équipe lauréate.

Le centre de Peter-McGill, qui sera situé au carrefour du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Sussex, intégrera sous un même toit une bibliothèque, une maison de la culture ainsi que des espaces sociocommunautaires.

Les installations seront localisées plus précisément dans le basilaire des tours 4 et 5 du vaste ensemble immobilier actuellement en construction. L’entrée sera située en face du futur parc Henri-Dunant, qui lui servira de parvis et d’espace extérieur, a-t-on expliqué.

L’investissement de 47,5 millions $ nécessaire pour l’aménagement du centre de Peter-McGill sera financé par l’entremise du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal.

«Ces installations sont attendues depuis longtemps dans le secteur ouest de Ville-Marie pour desservir l’ensemble de la communauté, qui pourra bénéficier de ce lieu de culture, de partage et de rassemblement», a dit Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la culture et de la diversité montréalaise.