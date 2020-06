Un cycliste s’en prend à des militants «Black Lives Matter»

Les autorités de l’État du Maryland sont à la recherche d’un cycliste dont l’assaut à l’endroit de trois personnes qui apposaient des affiches «Black Lives Matter» a été capté en vidéo.

Vous pouvez voir la vidéo sur le site de TVA Nouvelles, ici.

Les policiers ont diffusé des images du suspect, qui est recherché pour des gestes survenus lundi après-midi sur un chemin boisé du comté de Montgomery.

Selon les autorités, un homme et deux femmes marchaient sur la route et apposaient des affiches promouvant le mouvement «Black Lives Matter» quand le suspect se serait engagé dans une altercation et aurait arraché des mains des marcheurs les dépliants en question.

Les policiers indiquent que l’homme aurait alors utilisé son vélo afin de bousculer l’une des victimes, causant sa chute au sol.

Le suspect recherché est décrit comme un homme blanc d’environ six pieds et âgé entre 50 et 60 ans.

Dans l’extrait vidéo, on voit également le cycliste s’approcher d’un autre membre du groupe, qui lui demande de s’éloigner. Puis, l’homme se dirige d’un pas décidé vers une deuxième femme. À l’arrière, on entend son amie crier «Ne la touche pas! Ne la touche pas!» Le suspect s’en prend tout de même à elle en lui arrachant des mains son rouleau de ruban adhésif.

C’est à ce moment qu’il utilise son vélo pour bousculer le troisième membre du groupe, qui filmait la scène.

La vidéo se termine lorsque celui-ci récupère son téléphone et se relève.

Interrogé par le réseau CNN, l’auteur de la vidéo, qui a demandé à ne pas être identifié de peur de subir des représailles, prétend que le cycliste est d’abord passé tout droit avant de rebrousser chemin et de s’intéresser au message écrit sur les affiches.

Le suspect serait alors devenu agressif et se serait emparé des affiches que l’auteur de la vidéo avait dans ses mains. C’est à ce moment que ce dernier aurait utilisé son téléphone afin de filmer la suite des choses.