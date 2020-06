Une avocate condamnée pour s’être «moquée du système»

Une avocate montréalaise de renom a été condamnée à payer 1000 $ pour avoir fait perdre le temps de la cour en ne se présentant pas au procès de son client, mais aussi pour s’être « moquée du système » et avoir tenté de mettre la faute sur une jeune collègue.

« Plutôt que d’assumer ses fautes, elle a choisi de fournir une version bric-à-brac qui ne tenait pas la route. Elle était prête à dire n’importe quoi pour se disculper », a dit le juge Manlio Del Negro en condamnant l’avocate jeudi au palais de justice de Montréal.

Marie-Hélène Giroux, une avocate de 31 ans d’expérience spécialisée dans les causes de meurtre et de grande criminalité, a commis sa faute en juin 2019, dans un dossier d’alcool au volant.

La faute aux autres

L’accusé était défendu par une autre avocate et le procès devait débuter, mais à la place, une stagiaire est venue dire que Me Giroux entrait au dossier et qu’elle voulait reporter la cause, même si les témoins de la Couronne étaient présents.

Or, elle n’avait prévenu personne auparavant ni rempli de formulaire. Alors que le système de justice cherche à mettre fin à la « culture de complaisance » vis-à-vis des délais, le juge n’a pas apprécié ce comportement.

Mais loin d’admettre qu’elle avait mal agi et fait perdre le temps de la cour, Marie-Hélène Giroux a tenté de mettre la faute sur sa collègue. Elle a ensuite prétendu que ce jour-là, elle était dans un autre palais de justice, alors que ce n’était pas vrai.

« Par ailleurs, sans aucune vergogne ou retenue, Me Giroux affirme catégoriquement que la cour n’a pas perdu d’argent là-dedans », a noté le juge.

Geste minimisé

Elle a ensuite minimisé son geste, en disant que de reporter un dossier « arrive tous les jours ».

« Elle n’a démontré aucun remords pour le tort qu’elle a causé à l’égard de l’administration de la justice, a dit le juge. Elle a plutôt tenté de justifier son comportement en rejetant le blâme sur une jeune avocate. »

Le pire, a ajouté le magistrat, c’est que des excuses « avec humilité » auraient possiblement suffi à classer l’affaire. Mais à la place, elle a plutôt fourni « du n’importe quoi, un méli-mélo de demi-vérités ».

« Le tribunal conclut que le manquement de Me Giroux à l’égard de l’administration de la justice dans ce dossier est particulièrement déplorable », a conclu le juge en condamnant l’avocate à payer une amende de 1000 $.