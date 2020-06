Une révolution à échelle humaine

La pandémie bouleverse nos vies. Ce qui pouvait attendre soudainement devient urgent. Si ce n’est pas déjà fait, on pense à préparer son testament, son mandat de protection en cas d’inaptitude, etc.

On pense aussi à mieux protéger ceux qu’on aime s’ils sont fragiles. Plusieurs familles prennent soin d’un parent, d’un enfant ou d’un adulte vulnérable, âgé ou handicapé. Face à la COVID-19, c’est d’autant plus angoissant.

Heureusement, la situation changera pour le mieux. Avec l’adoption ce mardi du projet de loi 18, notre régime complexe de curatelles et de protection sera fortement modernisé, simplifié, humanisé et beaucoup mieux encadré.

Sous la direction du Curateur public, Me Denis Marsolais, le nouveau régime sera modulé selon les besoins ponctuels et changeants de chaque personne en situation de vulnérabilité.

Sortir du « tout ou rien »

Bref, la bonne nouvelle est qu’on sortira enfin du « tout ou rien ». Pour mieux protéger une personne vulnérable en perte partielle d’autonomie, il n’y aura plus besoin de lui retirer tous ses droits sous une curatelle totale.

Pour les personnes réellement inaptes, un régime de protection complète restera néanmoins nécessaire. Comme la loi 18 n’entrera en vigueur que dans 18 à 24 mois, d’ici là, les familles concernées dont les démarches de protection sont entamées peuvent donc les poursuivre telles quelles.

Au Québec, près de 36 000 personnes majeures sont déjà sous un régime de protection privé ou public. Or, dans une société vieillissante, de plus en plus de gens ne perdront pas toute leur autonomie d’un coup. Ils en perdront des pans, peu à peu.

La nouvelle loi devrait rendre ces passages de vie moins complexes à gérer sur le plan légal.

Le jeune ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dont c’est le premier projet de loi adopté, s’en dit très fier. En entrevue, il me confie que pour lui, l’important est que la loi est ancrée dans la vraie vie du vrai monde.

Changer des vies

« On va changer la vie de dizaines de milliers de personnes, me dit-il. Cette loi va leur donner plus d’autonomie et de dignité tout en leur redonnant des droits. Sur la façon dont on s’occupe de nos personnes les plus vulnérables, c’est carrément une révolution. Les volontés et les préférences des gens vont être au cœur des décisions qui seront prises pour eux. »

À preuve de son importance, le projet de loi a cheminé par consensus. Notamment avec la Chambre des notaires---, des familles et les partis d’opposition, dont les députées Jennifer Maccarone (PLQ), Véronique Hivon (PQ) et Christine Labrie (QS).

La « révolution », c’est aussi la création du rôle d’« assistant ». Toute personne apte, mais en situation de vulnérabilité, pourra désigner une ou deux personnes pour l’accompagner au besoin dans certaines tâches ou décisions.

Pour éviter la maltraitance ou l’exploitation, la loi prévoit une série de filtres de protection pour la personne vulnérable. En cela, atteindre l’équilibre entre la protection des personnes et leur propre autonomie lorsqu’elle diminue sera un exercice délicat, mais essentiel.

Selon le ministre Lacombe, les proches aidants – en attente de la première politique nationale les touchant – trouveront dans ce rôle d’« assistant » une nouvelle légitimité clairement établie lorsqu’ils accompagneront leur proche.

Ce qui, au fil du temps, pourrait faciliter la vie de millions de Québécois. Comme quoi, le pouvoir, ça peut aussi servir à ça.