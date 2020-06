DERASPE, Luce née Derome



À Ste-Catherine, le 29 mai 2020, est décédée Mme Luce Derome à l'âge de 78 ans, fille de feu Me Léonard Derome, Notaire et de feu Rachel Forest, inf., épouse de M. Paul-Émile Deraspe.Elle laisse également dans le deuil les enfants de son époux, Michel (Johanne Lessard), Stéphane (Louise Paquette), Claude, feu Richard (Lise Martel) et Nathalie (Eligio Baratute), ses 10 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, sa soeur France Derome, sa nièce Stéphanie Lachance (Patrice Dubuc), son neveu Pierre-Luc Lachance (Mélanie Bouchard), son beau-frère Éric Deraspe (Thérèse Whissell), cousins, cousines ainsi que ses deux grandes amies de toujours Me Louisa Renaud et Jocelyne Rousselle.SAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel : 450-632-1515 / www.poissantetfils.caEn raison des circonstances particulières, la célébration ainsi que l'inhumation de ses cendres au Cimetière de St-Jacques-le-Mineur auront lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.