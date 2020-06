DEGARRIS, Denise



Paisiblement, à Montréal, le 18 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Denise Degarris, épouse de feu Gilles Roussille.Elle laisse dans le deuil ses enfants François et Ginette, ses petites-filles bien-aimées Carolane et Alexandre ainsi que ses frères André et Jean-Yves et autres amies et amis du Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau.L'urne reposera au salon funéraire J. A. Guilbault de Rosemont, son quartier qu'elle affectionnait.