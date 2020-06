GOSSELIN, Louis



À Beauharnois, le 25 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Louis Gosselin.Il laisse dans le deuil son amie Diane Neville, sa fille Rose-Amélie Gascon, ainsi que ses frères Donat et Gilles et ses soeurs : Hélène Mac Donald, Jeanne Brassard, Claire (Ivan Santilli), ses neveux et nièces : Claudia et Ivana Santilli, Gilbert, André et Danielle Gosselin, Jean-Sébastien Brassard, Robert et Michael Mac Donald, ses cousins et cousines de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 13 juin 2020 de 14h à 16h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS (sortie 26, aut. 30)J6N 1V7, 450-225-2200Ses funérailles seront célébrées le 13 juin 2020 à 16h30 en la chapelle du salon funéraire.Ses cendres seront déposées au cimetière de St-Ours.