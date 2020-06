15 chansons pour un roadtrip au Québec

N’en déplaise aux environnementalistes, la voiture risque d’être la grande vedette de l’été 2020. Pandémie oblige, les petits roadtrips au Québec seront probablement les seules façons de partir à l’aventure au cours des prochains mois. Et n’oublions pas la renaissance des ciné-parcs, qui présenteront films et concerts pendant la belle saison. Nos journalistes Raphaël Gendron-Martin et Yves Leclerc ont pensé à 15 chansons d’ici qui célèbrent la route ou donnent envie d’un peu de liberté... après des mois de confinement.

Vincent Vallières | Ok on part

RGM : Bonjour Yves, j’ai envie de commencer avec cette vieille pièce de Vallières. Habitant Magog, il semble avoir la recette d’une bonne chanson de roadtrip. Sur ce morceau rock, on l’entend chanter «Ok on part, loin loin, on prend l’bord, on tire au sort, pis on change le décor». Disons que le voyage débute du bon pied.

► À écouter du même artiste : Le temps passe, Stone

Pierre Flynn | Sur la route

YL : La décision est prise. On tourne la clef et on appuie sur la pédale d’accélération. Cette chanson de Pierre Flynn en est une qui donne envie de partir et de faire de la route. De la Gaspésie à la Californie, comme il le chante. On ne pourra peut-être pas aller aussi loin, mais le Québec est vaste et les possibilités sont grandes.

► À écouter du même artiste : Où est le vent, En cavale

Éric Lapointe | Terre promise

RGM : Restons dans les succès souvenirs avec LA chanson de roadtrip de notre rockeur national, Terre promise. Qui n’a jamais entonné à tue-tête, les cheveux dans le vent, les paroles «Destiné sans aucun doute, à longer les autoroutes/Poussé par le vent, Rien dans les poches, j’me promène»?

► À écouter du même artiste : Marie-Stone, Bobépine

Karkwa | Le tour de l’île

YL : L’Île d’Orléans, Raphaël, c’est chez-moi. Il y a la chanson originale de Félix Leclerc, mais j’aime beaucoup écouter à plein volume cette version planante de Karkwa. L’Île, c’est, comme le dit Félix, «quarante-deux milles de choses tranquilles». Une route qui sera très fréquentée au cours des prochaines semaines. Pour les fraises, les produits du terroir, le fleuve, les points de vue et les pommes, plus tard à l’automne.

► À écouter du même artiste : Les chemins de verre, La fuite

Marie-Pierre Arthur | Emmène-moi

RGM : Oh, voilà une très belle reprise assez méconnue, je trouve. Et l’Île d’Orléans, pas besoin de m’en vanter tous ces charmes, je suis bien au courant! J’ai envie de poursuivre avec une artiste qui a une profonde affiliation à Karkwa : Marie-Pierre Arthur. Sur l’entraînante Emmène-moi, on a envie de partir n’importe où, «où le monde ne nous attend pas».

► À écouter du même artiste : Des feux pour voir, Pourquoi

Louis-Jean Cormier | Deux saisons trois quarts

YL : Est-ce que tu me permets un dernier clin d’œil à Karkwa et ses affiliations? J’adore cette superbe chanson d’amour de Louis-Jean Cormier qui fait référence à la route. Une chanson calme, mais qui donne le goût d’aller se perdre en compagnie et en symbiose avec la personne qu’on aime.

► À écouter du même artiste: St-Michel, 100 mètres haies

Jean Leloup | Balade à Toronto

RGM : Ça fait beaucoup de Louis-Jean, en effet! Mais on ne peut pas trop s’en plaindre quand il s’agit d’une aussi belle chanson. Continuons avec une autre très belle pièce de route : Balade à Toronto. Je ne sais pas si on aura le droit d’aller nous promener en Ontario cet été, mais on pourra à tout le moins le faire dans notre tête avec les airs du coloré Leloup.

► À écouter du même artiste : Voyager, Paradis City

Lisa LeBlanc | Lignes d’Hydro

YL : Les chansons de l’Acadienne Lisa LeBlanc sont variées et je trouve qu’elles s’écoutent bien sur la route. J’ai choisi celle-ci en raison de ses références à ces lignes électriques qui s’étirent presque jusqu’à l’infini et qui nous suivent presque partout dans nos déplacements. J’avais aussi pensé à sa reprise d’Ace of Spades de Motorhead, mais les risques de contravention pour excès de vitesse sont juste trop grands.

► À écouter du même artiste : Cerveau ramolli, J’pas un cowboy

Salomé Leclerc | Partir ensemble

RGM : Je suis d’accord que Lisa LeBlanc s’écoute bien en voiture. J’ai envie d’enchaîner avec une musicienne que je considère sous-estimée, et qui est une rockeuse dans l’âme : Salomé Leclerc. Ici, elle chante «Si on partait ensemble quand se lèvera le vent, on pourrait faire la route sans bagage». Un beau roadtrip spontané, quoi!

► À écouter du même artiste : Vers le sud, Nos révolutions

Les Trois Accords | Corinne

YL : Cette pièce n’a absolument aucun rapport avec la route, mais on peut se permettre de l’inclure dans cette liste parce que ce sont Les Trois Accords. C’est rythmé, joyeux, efficace, entraînant et ça réveille, lorsque la fatigue de la route se pointe. Et la ligne de basse qui ouvre cette chanson est tout à fait géniale. Une chanson des Trois Accords est essentielle dans un roadtrip.

► À écouter du même artiste : Grand champion, Saskatchewan

Daniel Bélanger | Intouchable et immortel

RGM : Ici, mettons de côté la voiture pour parler du vélo avec probablement la meilleure pièce de bicyclette qui existe, à part Bicycle Race de Queen! Sur cet épique morceau de près de huit minutes, Bélanger nous emmène dans un voyage libérateur, qui culmine avec un long jam digne des belles années du rock progressif. Une chanson intouchable et immortelle.

► À écouter du même artiste : Fous n’importe où, Dans un spoutnik

Stephen Faulkner | Si j’avais un char

YL : Il y a plein de gens qui n’ont pas de voiture et qui n’auront pas le plaisir de pouvoir partir en roadtrip. Stephen Faulkner nous en offre un «virtuel» et en Gaspésie avec ce classique de la chanson québécoise.

► À écouter du même artiste : Sur la route de Memphis, Samedi soir à Disraeli

Tire le coyote | Calfeutrer les failles

RGM : Tu fais bien de penser à ces personnes ! Je continue avec une chanson qui parle de l’île d’Orléans (oui, encore!) avec ses mentions au Saint-Laurent et à la route du Mitan. Cette chanson-thème de l’excellente série Demain des hommes en une d’évasion pour moi, avec son énergique mélodie de guitare.

► À écouter du même artiste : Chainsaw, Gaz de tête

Richard Séguin | Journée d’Amérique

YL : Un classique. C’est vrai, Journée d’Amérique a énormément et énormément tourné, mais cette « toune » est efficace et s’écoute particulièrement bien en roulant. On y retrouve un sentiment de liberté et d’évasion dans cette pièce écrite il y a plus de 30 ans.

► À écouter du même artiste : Chevrolet 59, Ici comme ailleurs

Les sœurs Boulay | T’es ben mieux d’les ouvrir tes yeux

RGM : Notre roadtrip tire déjà à sa fin. La fatigue se fait sentir, après tous ces kilomètres parcourus. Voilà donc une chanson tout appropriée des Sœurs Boulay, qui ont visité abondamment le Québec ces dernières années. «Je baisse les fenêtres, je m’en fais accroire/Prends donc le volant, moi, j’ai fait ma part/Tu pourrais faire un tout petit effort.»

► À écouter du même artiste : Show de boucane, Chanson de route

► Les albums et la liste sont disponibles pour écoute à musique.qub.ca