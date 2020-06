MARTIN née BEAUCHAMP

Thérèse



À St-Jérôme, le 28 mai 2020, est décédée Mme Thérèse Beauchamp, à l'âge de 92 ans et 6 mois, épouse de feu René jr Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Carole), Lise (Robert), Luc, Benoit (Carole) et Jean, ses petits-enfants Paméla, Mathieu, Gertha, David, Loïc, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Marcelle, Huguette, Maurice, Bernard (Camille), Pierre (Marie), ses neveux, nièces, autres parents et amis.Un remerciement au personnel du CHSLD Villa Soleil pour les bons soins prodigués.Considérant les contraintes actuelles, l'inhumation aura lieu en présence de la famille immédiate à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.