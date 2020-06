CLOUTIER, Paul



Le 30 mai 2020, est décédé Paul Cloutier âgé de 88 ans, retraité de la Sûreté du Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Cathy) et Jeannine (Jean), ses petits-enfants Joanie (Jonathan), Jessica, Megan, Charle Olivier, son arrière-petite-fille Dahlia, ainsi que sa fratrie Georges, Raymond, Jeannine et plusieurs nièces et neveux.En raison de la pandémie, les détails concernant les funérailles seront communiqués ultérieurement lorsque la situation le permettra.