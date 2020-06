DELAROSBIL, Richard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Richard Delarosbil survenu à Montréal le 29 mai 2020 à l'âge de 64 ans.Fils de feu Robert Delarosbil et de feu Jacqueline Quesnel, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Maryse Larivière, ses frères et sa soeur, Normand, Stéphane et Diane, ainsi que sa filleule Marie-Ève, son filleul Éric, ses neveux, nièces, beaux-frères et belles-soeurs des familles Beaudet, Larivière, Lussier, Lemaire et Dubé.Dans les circonstances actuelles une célébration aura lieu en toute intimité au salon funéraire: