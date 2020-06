MACCABÉE, Réjeanne



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 31 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Réjeanne Maccabée.Elle laisse dans le deuil sa soeur Annette, ses neveux et ses nièces Mario (Julie), Michel (Louise), Serge, Jean-François (Johanne), Joël, Micheline (Daniel), Alexandre (Diane), Ghislain (Lisette), Gaétan, France (Marc), Denis et Yvan, ses cousins, ses cousines, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. Une cérémonie sera célébrée dans l'intimité.La famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer et remercie le centre Hubert-Maisonneuve pour les soins prodigués.