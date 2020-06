VON THÜNA née HOULE, Renée



C'est avec grande tristesse que nous annonçons son décès inattendu.Épouse bien-aimée d'Ulrich, maman chérie de Charlotte et Stéphanie, belle-mère d'Andreas et Sebastian, grand-maman de Frederik, Constantin, Elisabeth, Valentin et Augustine.Elle était la fille de feu Gabrielle Legault et de feu René Houle, tous deux enseignants pour le réseau des Écoles catholiques de langue française de cette province. Elle laisse dans le deuil ses frères André et Jacques, sa soeur Chantal (Gilles Carle) ainsi que son beau-frère Peter. Elle était la soeur de frères et soeurs précédés: Jean-Yves, Gabriel, Michèle et Danielle. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et de grands amis (es).Pour envoi de condoléances:famillehoule@vonthuena.de