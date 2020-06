LANIEL, Marcelle



Marcelle, fille aînée de feu Idola Garand et Hormidas Laniel, et épouse de feu Laval Bouchard, fils de feu Jeannette Benoît et Léonard Bouchard, est décédée paisiblement le 30 mai 2020 à Saint-Sauveur-des-Monts à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Karl Heinz Koch), Johanne (Louis Bénard) et Stéphane, ses petits-enfants Joffrey (fils de Johanne et de Ian Gorin) et Maxime (fils de Stéphane et de Josée Paquette), ainsi que ses soeurs Jeannine (feu Gérard Bourbeau) et Louise-Hélène (feu Jean-Marie Thivierge), son frère Pierre, son grand ami François Bastien, et de nombreux neveux, nièces et amis de la famille.Femme indépendante et énergique, elle a participé à toutes les entreprises de son mari dans le domaine de l'hôtellerie, et particulièrement l'Hôtel Cha-To-Gai de Sainte-Adèle de 1956 à 1975.La famille tient à remercier de tout coeur le personnel du CHSLD L. B. Desjardins pour son dévouement et sa générosité depuis juillet 2014.En raison des circonstances actuelles de pandémie, les funérailles ou la commémoration auront lieu à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec ou à la Société Alzheimer du Canada.