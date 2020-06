LADOUCEUR, Réjean



À Montréal, le 28 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Réjean Ladouceur, époux de feu Mme Pauline Berthelet.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Linda) et Denis (Mireille), ses petits-enfants Simon, Amélie, Maude et Philippe, ses arrière-petits-enfants Charlie et Alexis, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juin de 9h à 11h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Dû à la situation actuelle, le salon ne pourra accueillir qu'un maximum de 25 visiteurs en même temps dans le salon pour respecter la distanciation sociale.