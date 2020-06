RICHARD, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Richard, survenu à l'hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park, le 3 juin 2020, à l'âge de 90 ans. Il part rejoindre son épouse feu Mme Adélia Chevarie, son fils feu M. Serge Richard et tous ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Francis Poirier), sa belle-fille Carole Fournier, ses petits-enfants Éric (Andréanne), Simon et Mathieu, ses frères Martin (Gaby), Lomer (Claire) et John-Fred (Célina) et ses soeurs Adèle et Marie-Louise (Octave). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Votre sympathie peut se témoigner par des dons commémoratifs à la Société Alzheimer du Canada en consultant le site internet suivant:https://alzheimer.ca/fr/Home